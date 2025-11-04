Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor
04.11.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, dışarı yaşamak zorunda kaldı Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan mahalleli de panik oldu. Aile, şimdi yetkililerden yardım talep bekliyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

GİTTİKLERİ EV DE YANDI

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kur'an-ı Kerim dinliyor.

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor

"İÇERİ GİREMİYORUZ, HER GİRDİĞİMİZDE BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor
Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hakim, yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O ilimiz resmen şaha kalkacak Fiyatını duyanlar ’’yok artık’’ diyor O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar ''yok artık'' diyor
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda
Dev şirket el değiştirdi Satış fiyatı dudak uçuklattı Dev şirket el değiştirdi! Satış fiyatı dudak uçuklattı
41 metrelik dev tekne karaya oturdu 41 metrelik dev tekne karaya oturdu
İttifakta çatlak var deniyordu Bahçeli’nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
Bu ikili bambaşka Arda Güler’den Kylian Mbappe’ye 6 asist Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist
Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı
Sokak ortasında dehşet Rus çiftin tartışması kanlı bitti Sokak ortasında dehşet! Rus çiftin tartışması kanlı bitti
Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor
Yaşadığı sakatlıkla korkutan Kenan Yıldız’dan yeni haber Yaşadığı sakatlıkla korkutan Kenan Yıldız'dan yeni haber
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi Annesini bıçaklayarak öldürdü Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

16:42
Galatasaray’ın Ajax kafilesi belli oldu Yıldız isim yok
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isim yok
16:36
Tahliye çağrısının ardından Selahattin Demirtaş’tan ilk açıklama
Tahliye çağrısının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama
16:32
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
16:27
David Beckham’a şövalye ünvanı verildi
David Beckham'a şövalye ünvanı verildi
16:13
İzlemeyen pişman olur Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak
İzlemeyen pişman olur! Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yanacak
16:05
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş’a kritik ziyaret
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret
15:52
Listede TOGG da var İşte 2025 yılında en çok satılan otomobil markası
Listede TOGG da var! İşte 2025 yılında en çok satılan otomobil markası
15:41
Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
15:29
Tamı tamına 46 gün Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
14:39
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
14:28
Davutoğlu’ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 16:50:48. #7.12#
SON DAKİKA: Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.