Cezayir'de MIKTA Film Günleri "Babam ve Oğlum" ile başladı

Cezayir'de düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Film Günleri yönetmen Çağan Irmak'ın "Babam ve Oğlum" filminin gösterimi ile başladı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından başkentteki İbn Haldun Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen film gösterimine, Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş ile MIKTA ülkelerinin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 7 Mart'tan bu yana MIKTA'nın başkanlığını yaptığını hatırlatarak, "Bu seneki film festivalinde Babam ve Oğlum filmini tercih ettik." dedi.

Film festivallerinin insanların farklı kültürleri tanıması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Göktaş, "Bu film de Türkiye'de oldukça popüler bir geçmişe sahip. Biz de tarihimize ışık tutan bu filmi tercih ederken, Cezayirlilerin ilgi gösterdikleri ve tercih ettikleri bu filmi gösterime aldık." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkoloji öğrencileri ile Cezayirli ve Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşlarının da filmin gösterimine ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, MIKTA olarak Cezayir'de farklı programlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

MIKTA Film Günleri, 26 Ekim'e kadar devam edecek.