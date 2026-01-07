Chibuike Nwaiwu Trabzonspor\'a Geldi

TRABZONSPOR'UN yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bu akşam Trabzon'a geldi. Bordo-mavili camiayı aile olarak tanımlayarak Trabzonspor'un kendisi için milli takım yolunda güçlü bir platform olacağını söyleyen Nwaiwu, "Evimdeymiş gibi hissediyorum. Zaten bu aile ortamıyla birlikte taraftarımızın da bize göstereceği destekle büyük başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor'un Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'den transfer ettiği 22 yaşındaki defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili taraftarların heyecanlı bekleyişi sonrası saat 22.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Genç futbolcuyu havalimanında çok sayıda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

'AİLEDEN BİRİ OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Chibuike, Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki genç oyuncu, "Öncelikle burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Aileden biri olmak ayrıca beni mutlu ediyor. Taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini, her şeyimi vereceğim, onları çok sevdiğimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine ilişkin duygularını aktaran Chibuike, "İyi giden bir transfer süreci olduğunu ifade edebilirim. Ama sonuçlandığı için de ayrıca mutluyum. ve yine söylediğim gibi aileden biri olduğum için ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.

'TRABZONSPOR MİLLİ TAKIM İÇİN PLATFORM OLACAK'

Chibuike, Trabzonspor'da hedeflerine ilişkin de şunları söyledi:

"Trabzonspor'u seçme sebeplerimden birisi bana milli takım kapısını aralayacağından, Trabzonspor'un bana milli takım için bir platform olacağından eminim. Zaten sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."

'ONUACHU BU TRANSFERDE BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

Transfer sürecinde bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Onuachu görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya Chibuike, "Kendisini bir abi olarak büyük bir kardeşim olarak görüyorum. Ona sorduğumda tabi ki çok güzel, olumlu şeyler söyledi. Ona da zaten teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Onun da bu transferde büyük bir katkısı oldu" şeklinde yanıt verdi.

'TARAFTARIMIZ AVRUPA'DA DA DÜNYADA DA EN İYİLERDEN'

Chibuike, Trabzonspor taraftarının Avrupa'da ve dünyada en iyi taraftarlardan olduğuna vurgu yaparak, "Zaten Trabzonspor taraftarı Avrupa'da en iyilerden biri hatta dünyada en iyilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ben de Trabzonspor taraftarının benden beklentisine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağım her zaman" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN HOCAMIN BENİ NEREDE GÖRMEK İSTEDİĞİ'

Asıl mevkisi olan stoper bölgesinin dışında farklı pozisyonlarda da oynayabildiğini söyleyen Chibuike "Ama benim için önemli olan şeylerden bir tanesi hocamın beni nerede görmek istediği. Çifte pozisyonda yani farklı pozisyonlardaki mevkilerde de görev alabiliyorum. Ama önemli olan hocamızın benden beklentilerine karşılık verebilmek" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu 27 numarayı tercih etme sebebine ilişkin ise, "Bu numarayı seviyorum. Profesyonel oynamaya başladığım ilk andan itibaren kullandığım numara buydu. Sevdiğim bir numara olduğu için burada da kullanmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'BU AİLE ORTAMIYLA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANIRIZ'

Trabzonspor'un birbirini seven oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Chibuike, "Gördüğüm kadarıyla takımımız adına şunu ifade edebilirim; birbirini seven oyunculardan kurulu bir takım olduğunu görebiliyorum. Bir aile ortamı olduğunu, herkesin birbirine destek olduğunu görüyorum. Evimdeymiş gibi hissediyorum ben de. Zaten bu aile ortamıyla birlikte taraftarımızın da bize göstereceği destekle büyük başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor yönetiminin 4,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı genç oyuncunun yarın resmi imzayı atması bekleniyor. Chibuike Nwaiwu, Wolsfberger formasıyla bu sezonun ilk yarısında 16 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.