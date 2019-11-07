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China Railway Express Bulgaristan'a geçiş yaptı

6 saat önce

Çin'den yola çıkan yük treni China Railway Express, Avrupa'ya geçiş yaptı.

China Railway Express Bulgaristan'a geçiş yaptı, System.String[]

Çin'den yola çıkan yük treni China Railway Express, Avrupa'ya geçiş yaptı.

Öğle saatlerine doğru Kapıkule Garı'na biri TCDD lokomotifi diğeri Çin'den yola çıkan lokomotifin çekmesiyle 2 parça halinde ulaşan vagonlar, burada birbirlerine bağlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla geldiği Kapıkule Tren Garı'nda, China Railway Express'in işlemlerini yürüten personele üzerinde "bir organ bağışlayın, bir hayat kurtarın" yazılı tişört dağıttı.

Kapıkule Garı'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından tren Bulgaristan'a geçti.

Kars'tan Türkiye'ye giren yük treni Edirne'den çıkış yaparak Türkiye'deki rotasını tamamlamış oldu.

Çin'in Şian kentinden elektronik aksam yüküyle yola çıkan, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen 820 metrelik yük treni rotasını tamamladığında 2 kıta, 10 ülke aşarak 11 bin 500 kilometrelik yolu Çekya'da tamamlamış olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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