CHP'den Kredi Kartı Borçları İçin Soru Önergesi

04.02.2026 13:01
Sezgin Tanrıkulu, Bakan Şimşek'e kredi kartı borçlarıyla ilgili çok sayıda soru yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Türkiye genelinde kredi kartı sahibi kişi sayısı kaçtır? Toplam kredi kartı borcu ne kadardır? Bunun ne kadarı takipteki borçlardan oluşmaktadır? Kredi kartı borçları nedeniyle maaşına, emekli aylığına veya sosyal yardımına haciz uygulanan kişi sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı(na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Kredi kartı borçluluğunun toplumsal, ekonomik ve insan hakları boyutları hakkında Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve reel ücretlerdeki erime sonucunda, milyonlarca yurttaş günlük temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartları aracılığıyla karşılamak zorunda kalmaktadır. Kredi kartları, bir ödeme aracı olmaktan çıkmış; geçim aracı haline gelmiştir. Gıda, kira, elektrik, su, doğal gaz, sağlık ve eğitim gibi zorunlu harcamaların kredi kartlarıyla finanse edilmesi, hane halklarını sürekli borç döngüsüne, yüksek faiz yüküne ve icra tehdidine sürüklemektedir. Bu durum, sosyal devlet ilkesinin fiilen ortadan kalktığını ve yurttaşların borçla yaşamaya mahküm edildiğini göstermektedir."

Özellikle dar gelirli yurttaşlar, emekliler, asgari ücretliler, işsizler, kadınlar ve tek ebeveynli aileler, kredi kartı borçluluğundan en ağır şekilde etkilenen gruplar arasındadır. Kadınlar açısından kredi kartı borçları; ekonomik bağımlılığı artıran, aile içi gerilimleri derinleştiren ve ekonomik şiddet riskini büyüten bir boyut taşımaktadır. Artan gecikme faizleri, asgari ödeme tutarları, yapılandırma adı altında borcun katlanarak büyümesi ve bankaların agresif tahsilat yöntemleri; insan onuruna aykırı, psikolojik baskı yaratan ve yaşam hakkını dolaylı biçimde tehdit eden sonuçlar doğurmaktadır."

"Türkiye genelinde kredi kartı sahibi kişi sayısı kaçtır?"

Tanrıkulu, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelinde kredi kartı sahibi kişi sayısı kaçtır?"

Toplam kredi kartı borcu ne kadardır? Bunun ne kadarı takipteki (ödenmeyen) borçlardan oluşmaktadır?

Kredi kartı borçlarının gelir gruplarına göre dağılımı nasıldır? Asgari ücretliler ve emeklilerin toplam borç içindeki payı nedir?

Son beş yılda kredi kartı borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı kadınlardan oluşmaktadır?

Kredi kartı borçlarının yaş, cinsiyet ve illere göre dağılımına ilişkin Bakanlığınızın elinde bir veri bulunmakta mıdır?

Kredi kartı borçluluğunun, yoksulluk, psikolojik sorunlar, intihar vakaları ve aile içi şiddet ile ilişkisine dair herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır?

"Kredi kartı borçlarının faizsiz veya düşük faizli şekilde yapılandırılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?"

Bankaların uyguladığı gecikme faizleri ve asgari ödeme oranlarının, tüketicilerin borçtan çıkmasını fiilen imkansız hale getirdiği yönündeki eleştiriler hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

Temel ihtiyaç harcamaları nedeniyle oluşan kredi kartı borçlarının faizsiz veya düşük faizli şekilde yapılandırılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

Kredi kartı borçları nedeniyle maaşına, emekli aylığına veya sosyal yardımına haciz uygulanan kişi sayısı kaçtır?

Kadınların kredi kartı borçları nedeniyle maruz kaldığı ekonomik şiddet, baskı ve borç üzerinden denetim mekanizmalarına karşı özel bir sosyal politika geliştirilmekte midir?

Bankaların borç tahsilat sürecinde kullandığı arama, mesaj ve bildirim yöntemlerinin psikolojik taciz boyutuna ulaşmasını engellemeye yönelik bir denetim yapılmakta mıdır?

Kredi kartı borçluluğunun bir insan hakları sorunu haline geldiği dikkate alındığında, yurttaşların insan onuruna yaraşır yaşam hakkını koruyacak bütüncül bir borç hafifletme politikası hayata geçirilmesi planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

