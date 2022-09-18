Çakırözer: "Müttefikimiz ABD Türkiye'nin Aleyhine Açık Net Adımlar Atıyor, AKP İktidarı Sadece Bakıyor, Kınamakla Yetiniyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırması son derece yanlış ve sorumsuzca bir karar. Kıbrıs sorununda huzura, barışa katkı sağlamaz, Ada'da ve Ege'de gerginliğin artmasına neden olur. Müttefikimiz ABD Türkiye'nin aleyhine açık net adımlar atıyor, AKP iktidarı sadece bakıyor, kınamakla yetiniyor. AKP'nin dış politikadaki fiyaskosunun, iflasının net görüntüsüdür" dedi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yazılı açıklama yaptı. Çakırözer'in açıklaması şöyle:

"ABD SON DERECE YANLIŞ VE SORUMSUZCA BİR KARAR ALDI"

"ABD son derece yanlış ve sorumsuzca bir karar aldı. Kıbrıs sorunun çözümüne katkı sağlamaz, tam tersine çözümsüzlüğü derinleştirir. Sadece KKTC ile Rum kesimi arasındaki gerginliği değil aynı zamanda Ege'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin de artmasına neden olur. Ege'ye, Akdeniz'e barış getirmeyecek bir adım. Derhal geri adım atmaları gerekir. ABD'nin kararı ne kadar yanlışsa, bu karara engel olamayan Ankara'daki AKP hükümetinin dış politikası da o kadar beceriksiz! Bu görüntünün tek anlamı var: Dış politikada fiyasko! AKP'nin maceracı dış politikasının iflasının net görüntüsü.

"ABD ÜZERİNDE TÜRKİYE'NİN ETKİNLİĞİ TAMAMEN YOK OLMUŞ DURUMDA"

Bir süre önceye kadar ABD yönetimi, Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında; Kıbrıs'ta da Rum tarafı ile Türk tarafı arasında bir denge gözetirdi. Bu denge Türkiye'nin bölgesel önemi ve ABD üzerindeki etkisi sonucu ortaya çıkan bir dengeydi. Şimdi artık bu denge politikasından vazgeçmiş durumdalar. ABD üzerinde Türkiye'nin etkinliği tamamen yok olmuş durumda. Yunanistan ile askeri anlaşmalar yapıyor, Girit'te donanma üssü kuruyor. Dibimizde Dedeağaç'ta konuşlanıyor, ortak tatbikat yapıyorlar. Türkiye ortağı olduğu F35 programından çıkarılırken, Yunanistan'a F35 satışı gündemde. Rumlarla da Kıbrıs'ta dengeyi bozan, KKTC'yi yok sayan askeri anlaşmalar yapıyorlar. Silah ambargosunu kaldırıyorlar. Bunların hepsi son birkaç yılın gelişmeleri.

"EGE'DE AKDENİZ'DE ATTIKLARI ADIMLARIN TÜMÜ TÜRKİYE VE KKTC'Yİ YOK SAYIYOR"

ABD Türkiye'nin aleyhinde her türlü kararı rahatlıkla alabilmekte. 'Türkiye buna tepki gösterir mi?' sorgulaması ABD yönetiminde artık yok! Maalesef bu Türkiye'nin izlediği dış politikanın da sonucu. 50 yıldır ABD'de Türkiye aleyhine kararlar hep gündeme gelmiştir. Rum ve Ermeni lobileri kendi yalan ve iftiralarını Washington'da kabul ettirmek için hep girişimlerde bulunmuştur. Ancak on yıllar boyunca Türk hükümetlerinin hepsi, bu kararları engellemeyi başarmıştır. Ecevit, Özal, Demirel, Çiller… Hiçbirinin döneminde böyle ağır kararlar çıkmadı. Ama şimdi birbiri ardına çıkabildi. Önce Başkan Trump döneminde Ermeni lobisinin istediği 'soykırım' iftirasını tanıyan kararlar ABD kongresinden neredeyse oy birliğiyle çıktı, AKP hükümeti bunu engelleyemedi. Arkasından Başkan Biden göreve gelir gelmez resmen 'soykırım' iftirasını kullandı. Ege'de Akdeniz'de attıkları adımların tümü Türkiye ve KKTC'yi yok sayıyor. AKP yönetimi ise bunların hiçbirine tepki göstermedi. Engelleyemedi. Çünkü sözünü dinletemiyor.

"ARTIK MÜTTEFİKLERİMİZ RAHATLIKLA TÜRKİYE'Yİ YOK SAYABİLİYOR"

Eskiden Türkiye'nin jeopolitik önemi, bölgesindeki ağırlığı ve müttefikleri, komşuları ve bölge ülkeleri ile olan sağlam ilişkileri sayesinde ABD yönetimleri Türkiye aleyhinde böyle kararları rahatlıkla alamazdı. AKP'nin dış politikada ülkeyi içine soktuğu derin yalnızlık, maceracı dış politika yaklaşımları sonucu artık müttefiklerimiz rahatlıkla Türkiye'yi yok sayabiliyor. Nasıl böyle keyfi hareket edebiliyorlar hepimizin sorgulaması lazım.

"AKP'NİN ELİNDE TÜRKİYE TAMAMEN YALNIZLAŞMIŞ BİR ÜLKE HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Dışişlerinin kınama açıklaması iki yıl öncekiyle aynı! Demek ki iki yıl içinde hiçbir caydırıcı etki yaratamamışız. Biz neden etkili olamıyoruz? Müttefikimiz ABD neden gidiyor NATO üyesi bile olmayan GKRY ile silah anlaşmaları, stratejik anlaşmalar imzalıyor? Amerika'nın sorumsuzluğuna kızalım ama iğneyi kendimize de batıralım. Türkiye neden etkili olamıyor? Çünkü AKP'nin izlediği maceraperest ihvancı politikalarla dostlarını, komşularını, müttefiklerini Rumların yanına, Yunanistan'ın yanına itiyor. Yere göre sığdıramadıkları Katar bile gidip Rum'larla petrol anlaşması yapabiliyor. Bu kadarına fiyasko, skandal denilmeyecek de ne denilecek? AKP'nin elinde Türkiye tamamen yalnızlaşmış, ulusal çıkarlarını dahi koruyamayan, eskiden kurduğu güçlü ilişkileri artık kuramayan, müttefiklerine bile sözünü geçiremeyen bir ülke haline dönüştü."