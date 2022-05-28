CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu

28.05.2022 14:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkenin kurtuluşu, düze çıkması, fakir fukaranın kurtuluşu, bir seçimdir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkenin kurtuluşu, düze çıkması, fakir fukaranın kurtuluşu, bir seçimdir." dedi.

Ağbaba, partisinin Bartın İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, milletvekilleri olarak illere gidip sahada çalıştıklarını ve çeşitli kesimleri dinlediklerini söyledi. Ülkede 2018'in Ağustos ayında ekonomik buhranla karşı karşıya kalındığını, gittikleri yerlerde ülkede bir kriz olduğunu dile getirdiklerini ve sorumlu muhalefet anlayışıyla yapılması gerekenleri anlattıklarını belirten Ağbaba, "O gün söylediklerimizi bugün de söylüyoruz. Türkiye maalesef bir ekonomik krizle buhranla boğuşuyor. Tedbir ne alınması lazım? Muhalefetin önerilerinin dinlenilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifine değinen Ağbaba, 40 maddelik bu düzenlemenin her maddesinin ayrı bir yasak ve sansür olduğunu savunarak "Kamu düzenini tesis etmek için sansür uyguluyorlar. Genel Başkanımız geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı, bazı televizyonlar canlı verdi. Ne geldi o televizyonların başına? Şimdi RTÜK dosya hazırlıyor ceza vermek için." diye konuştu.

Ağbaba, 2005'te dünya basın özgürlüğü endeksinde 98. sırada yer alan Türkiye'nin bugün 180 ülke arasında 149. sırada olduğunu aktararak "Hiç merak etmeyin; ne yaparlarsa yapsınlar, bu memleketi, bu vatandaşı, yoksulu onlara teslim etmeyeceğiz. Mecliste de hep beraber buna direneceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

TOBB verilerine göre nisanda kapanan şirket ve işletme sayısını geçen yılla kıyaslayan Ağbaba, "Bu ülkenin kurtuluşu, düze çıkması, fakir fukaranın kurtuluşu, bir seçimdir." ifadesini kullandı.

Partililerle basına kapalı devam eden toplantıda Ağbaba'ya, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ile Ünal Demirtaş ve CHP İl Başkanı Selim Karakaş eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bartın'da konuştu

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Kaynak: AA

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