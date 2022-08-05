Bülent Kuşoğlu: "Ukrayna'dan Sevkiyat Başladı Diye Fiyatlar Düştü Hububatta. - Son Dakika
Üye Girişi

Bülent Kuşoğlu: "Ukrayna'dan Sevkiyat Başladı Diye Fiyatlar Düştü Hububatta.

05.08.2022 16:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Ukrayna’dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü hububatta. Bu bir oyun tabii. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak, ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek, pahalı olarak satacaklar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, " Ukrayna'dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü hububatta. Bu bir oyun tabii. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak, ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek, pahalı olarak satacaklar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Polatlı örgütü ve Polatlılı üreticilerle, TBMM'de bir araya geldi. CHP Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, altı siyasi partinin Polatlı ilçe başkanları ile bir araya geldiklerini ve değerlendirmeler yaptıklarını aktardı. Sorunlarını anlatan üretciler, gelecekte soğan krizi yaşanacağına dikkat çekti. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Polatlı bu sene yine 'soğan teröristlerini' görecek, tırnak içinde söylüyoruz, Erdoğan'ın deyimiyle… Çünkü soğan bu sene yine sıkıntılı olacak, pahalanacak. Polatlı, Türkiye'de en fazla soğan ekilen yer. Hem hububat ambarı, hem de soğan, patates…

Hububatla ilgili olarak da Ukrayna'dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü, hububatta. Bu bir oyun tabii. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak, ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek, pahalı olarak satacaklar. Bunları Polatlı çiftçisi biliyor. Ama bazıları bilmesine rağmen malını satmak zorunda da kalabiliyor.

Bunlarda devletin müdahil olması lazım. Fiyat düşüşlerine böyle algı yoluyla yapılan fiyat düşüşlerine Ofis'in yada devletin diğer kurumlarının müsaade etmemesi lazım.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Kuşoğlu: 'Ukrayna'dan Sevkiyat Başladı Diye Fiyatlar Düştü Hububatta. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:45 Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak!
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:40 İsrail'in saldırdığı Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 55 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 23:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Kuşoğlu: "Ukrayna'dan Sevkiyat Başladı Diye Fiyatlar Düştü Hububatta. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement