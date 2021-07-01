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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

01.07.2021 15:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP olarak iktidar olacağız ve ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP olarak iktidar olacağız ve ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız." dedi.

Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile bazı milletvekillerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kentte 2 gün sürecek temaslarında Diyarbakır'daki vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getiren Karaca, "İki gün boyunca Diyarbakırlı kadınları, gençleri, esnafı, işsizleri, emekçileri dinleyeceğiz. Birlikte çözümler üretecek, hesap veren şeffaf bir iktidarı birlikte kurmanın yollarını paylaşacağız. Diyarbakır'dan bütün ülkemizde toplumsal barışın nasıl mümkün olduğunu Diyarbakırlı yurttaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karaca, "Bugün, kadın mücadelesinin uzun yıllardır verdiği, bedel ödediği ve en büyük kazanım olan İstanbul Sözleşmesi maalesef resmen yürürlükten kaldırıldı. Bizler bugün Türkiye'nin dört bir yanından 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz' diyen tüm yurttaşlarımıza, sizlerle birlikte güçlü bir ses vereceğiz. Danıştay'a ülkemizin dört bir yanından olduğu gibi CHP olarak, kadın kollarımızla, milletvekillerimizle dava açtık. Danıştay, yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebin reddine karar verdi. Peki, bu karar hukuki midir? Elbette ki değildir." şeklinde konuştu.

Söz konusu sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasıyla kıyafetinden dolayı baskıya ve hakarete uğrayan genç kızların daha korumasız olduğunu savunan Karaca, şöyle devam etti:

"Onları korumakla görevli olan devlet ve iktidar suskun, failler fütursuzca sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Buradan açıkça CHP olarak hep birlikte 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz ve 42 milyon kadınımıza söz veriyoruz. En yakın zamanda sandık gelecek o sandıkta kadınlarımıza bunu reva gören zihniyete 42 milyon kadınımız sandıkta gereken cevabı verecek. CHP olarak iktidar olacağız ve ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadınlarımızla, yurttaşlarımızla birlikte eşit, özgür bir Türkiye'de hep birlikte barış içerisinde yaşayacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, İstanbul, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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