Muharrem Erkek, Burhaniye'de: "Belediyelerimizin Yalnızca Pandemi Döneminde İhtiyaç Sahibi Ailelere Yaptığı Yardım 3 Milyar Lira" - Son Dakika
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Muharrem Erkek, Burhaniye'de: "Belediyelerimizin Yalnızca Pandemi Döneminde İhtiyaç Sahibi Ailelere Yaptığı Yardım 3 Milyar Lira"

28.07.2022 14:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Balıkesir’de; “Pandemi sürecinde tüm belediyelerimiz destan yazdılar. Tüm engellemelere rağmen, yalnızca pandemi döneminde, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım 3 milyar lira. Bütün engellemelere rağmen, 3 yılda tüm belediyelerimizin ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardım 15 milyar lira ve bunların tamamı insan onuruna yaraşır bir şekilde yapıldı” dedi.

SEFER TALAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Balıkesir'de; "Pandemi sürecinde tüm belediyelerimiz destan yazdılar. Tüm engellemelere rağmen, yalnızca pandemi döneminde, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım 3 milyar lira. Bütün engellemelere rağmen, 3 yılda tüm belediyelerimizin ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardım 15 milyar lira ve bunların tamamı insan onuruna yaraşır bir şekilde yapıldı" dedi.

Balıkesir'de, Burhaniye 3. Kitap Fuarı, dün düzenlenen törenle açıldı. İlçenin Ören Mahallesinde açılışı yapılan 5 günlük fuarda söyleşiler, paneller dinletiler ve imza günleri düzenlenecek.

Açılış programına; CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Ahmet Akın ile CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek burada yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

"Tüm belediye başkanlarımız, Millet İttifakı'nın belediye başkaları; sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin, dürüst belediyeciliği, şeffaf belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyorlar. Üçüncü Kitap Fuarı, Burhaniye'nin. Pandemi girdi araya. Uzun bir süre, çok zorlu bir süre. Pandemi sürecinde tüm belediyelerimiz; beldesinden, büyükşehrine kadar gerçek anlamıyla destan yazdılar. Tüm engellemelere rağmen, yalnızca pandemi döneminde, Mart 2020'den bu günlere kadar ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım 3 milyar lira. Eski parayla 3 katrilyon. Bütün engellemelere rağmen, 3 yılda tüm belediyelerimizin ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardım 15 milyar lira ve bunların tamamı insan onuruna yaraşır bir şekilde yapıldı. Çünkü bizlerin en temel amacı insan onurunu korumak ve onu yüceltmek."

CHP Sözcüsü Öztrak ise "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, millet ittifakının seçmiş olduğu belediyeler gerçekten milletimizin hizmetinde çok önemli eserler meydana getiriyorlar. Bu eserlerden bir tanesi de bu üçüncü kitap fuarı" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Millet İttifakı, bileşenleri ile birlikte; ülkemizi aydınlık, çağdaş, modern ve kazanan bir Türkiye haline getirecek" diye konuştu.

"KÜLTÜR BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kültür ahlaktır. Birlikte yaşayabilmenin birleştirici gücüdür. Sanat ise yaşamın güzelliklerinin ortaya çıktığı, çoğaldığı ve paylaşıldığı en büyük alandır. Bize hem dost hem de rehber olan kitap için buluştuk bugün burada. 5 gün boyunca işimiz gücümüz kitap olacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem Erkek, Burhaniye'de: 'Belediyelerimizin Yalnızca Pandemi Döneminde İhtiyaç Sahibi Ailelere Yaptığı Yardım 3 Milyar Lira' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem Erkek, Burhaniye'de: "Belediyelerimizin Yalnızca Pandemi Döneminde İhtiyaç Sahibi Ailelere Yaptığı Yardım 3 Milyar Lira" - Son Dakika
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