CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Mersinlileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun yarın Mersin'de katılacağı mitinge davet etti.

Ağbaba, partisinin Mersin İl Başkanlığı önünde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay ve diğer ilgililerle basın açıklaması yaptı.

Mersin'de gerçekleştirecekleri mitingde milletin sesinin yükseleceğini ifade eden Ağbaba, "Mersin'in her alanı bizim için meydandır. Her alan halkımızla buluşmak için bir alandır." diye konuştu.

Mitinge herkesi davet ettiklerini belirten Ağbaba, "Yarınki mitingimize milletimizi davet ediyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Mersinlileri milletin sesine ses olmak, ortak olmak için Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alana davet ediyoruz. Bu mitingimizi en çok Cumhur İttifakı için yapıyoruz. Cumhur İttifakı'na milletin sesini duyurmak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) yönelik ziyaretine ilişkin, "Maalesef TÜİK'in kapıları kapandı. TÜİK'in kapıları demokrasiye, liyakate kapandı. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye maalesef TÜİK ile beraber demokrasinin de liyakatin de devlet kurumlarında ne hale geldiğini gösteriyor. TÜİK'in kapılarının kapatılması sadece kendi korkusu değil TÜİK'e talimatla iş yapanların da korkusudur." dedi.