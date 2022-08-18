KILIÇDAROĞLU SURİYE KONUSUNDA DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELMELERİ DOĞRU - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU SURİYE KONUSUNDA DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELMELERİ DOĞRU

18.08.2022 19:39
KILIÇDAROĞLU SURİYE KONUSUNDA DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELMELERİ DOĞRU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye politikasında, bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye politikasında, bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde partisinin üye katılım törenine katıldı. 235 kişinin CHP'ye üye olduğu programa CHP genel başkan yardımcıları, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu, yeni üyelerin adalete inançlarını kaybetmemesi ve herkese eşit davranması gerektiğini belirterek, CHP'ye yeni katılan üyeler, herkesin yaşam tarzına saygı duymalı. CHP geçmişte bu konuda hatalar yaptı. Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı, sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da taşıdık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız ifadelerini kullandı.

'EN GEÇ 2 YILDA SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'

Türkiye'deki göçmenler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, 2 ana akım var. Birincisi Suriye'den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye'ye gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldi. Kucağımızı açtık. Kimsenin ölmesini istemeyiz ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan daha fazla. Ne yapacağız şimdi Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde Suriye'ye göndereceğiz. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldilerse o sınıra iade edeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partinin 235 yeni üyesine törenle CHP rozetlerini takdim etti.

'KEŞKE DAHA ÖNCE DİNLESELERDİ'

Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin, Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU SURİYE KONUSUNDA DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELMELERİ DOĞRU - Son Dakika

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