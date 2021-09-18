CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın oğlunun düğün törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki bazı parti yöneticileri ile Yalçınkaya'nın oğlu Cenap'ın düğün törenine katıldığı belirtildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu da nikah şahitliği yaptı.

Victoria ve Cenap çiftine hayırlı olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını ise geline verdi.