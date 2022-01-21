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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu

21.01.2022 14:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişiler çalışırken aldıkları ücret ile emekli olduğunda aldıkları ücret arasında yüzde 50-100 fark olmaması gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişiler çalışırken aldıkları ücret ile emekli olduğunda aldıkları ücret arasında yüzde 50-100 fark olmaması gerektiğini kaydetti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Görüşmede emeklilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, devlet geleneğinin bir gereği olarak vatandaşlara taleplerinin ne kadarının karşılanıp karşılanamayacağının şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Özellikle son 3 yılda fakirden alıp küçük bir azınlığa büyük kaynaklar aktaran bir modelin içine girdik. Bu modelden Türkiye'nin çekilmesi, çıkması lazım. Bunun için de Türkiye'nin üretmesi, istihdam yaratması lazım." diye konuştu.

3600 ek gösterge ile ilgili bazı haksızlıklar bulunduğunu, bunların netleştirilip giderilmesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "İktidar kim olursa olsun şuna dikkat etmeli; kişilerin çalışırken aldığı ücret ile emekli olduğunda aldığı ücret arasında yüzde 100, yüzde 50 fark olmamalı. Çalışırken 100 alıyorsunuz ona göre düzeninizi kurmuşsunuz, ona göre ev kirası ödüyorsunuz, harcamalarınız var. Emekli oluyorsunuz 100 lira alırken, 50 liraya düşüyor. Bu sefer geçim sıkıntısı başlıyor. Bu aslında insanın hayatındaki en büyük sıkıntıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Emekliler güç birliği yapmalı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de "Kişi başına gelir artar ama emeklinin geliri kişi başına hiç artmaz." anlayışının hakim olduğunu ve bundan çıkılması gerektiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, bu noktada farklı görüşlerden emeklilerin bir araya gelerek güç birliği yapması, ortak hareket etmesi, sendikaların ise sadece çalışanlar değil emeklilerin de hakkını savunması gerektiğini anlattı.

"Kişi başına gelir bir ara 12 bin 500 dolar civarındaydı şu anda 8 bin 500 dolar civarına kadar düştü. Dolayısıyla herkes fakirleşti şu anda. Bunun en büyük sıkıntısını da emekliler yaşıyor." diyen Kılıçdaroğlu, emeklilerin içinde de en büyük sıkıntıların Bağ-Kur emeklilerinde olduğunu dile getirdi.

"SGK rakamları açıklamıyor"

Dul ve yetimlere ayda 640-780-900 lira gibi rakamların ödendiğini ve bu ücretle geçinme şanslarının bulunmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir başka önemli nokta SGK rakamları, istatistik tablolarını açıklamıyor. Çünkü ben '1500 lira altında emekli aylığı alan var.' dediğimde 'Hayır yok.' dediler. Sonra ben o tabloları buldum bir yerden. Bunları yayınlayınca, şimdi yayınlamayı yasakladılar. Arkadaş gerçekleri millet bilsin, öğrensin. Benim söylediğim sonuçta bir emeklinin, dul ve yetimin hakkını savunmak. Evet sen onlara çok düşük bir ücret veriyorsun ve bunu biraz makul düzeye çektirmemiz lazım."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Emekliler Platformu üyeleri ile buluştu - Son Dakika
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