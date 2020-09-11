CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron, haddini bilmelidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahiptir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplam dış borcun 2002 yılında 129,6 milyar dolardan bugün 431 milyar dolara, kamunun dış borcunun 64,5 milyar dolardan 169,1 milyar dolara, devletin borcunun 243,1 milyar liradan 1 trilyon 721 milyar liraya çıktığını savundu.

Son bir yılda devletin borcunun 500 milyar lira arttığını, vatandaşın borcunun 200 milyar liradan fazla artış gösterdiğini ileri süren Özkoç, "Bu kaynaklar nereye gitti? Milletimiz bu borçlanmadan dolayı herhangi bir rahatlığa, bir huzura kavuştu mu?" diye sordu.

"Didim Belediye Başkanı, FETÖ taktikleriyle saldırı altında"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklandığı yönündeki haberlere ilişkin Özkoç, "Didim Belediye Başkanı, FETÖ taktikleriyle saldırı altında." dedi.

Meselenin beş yıl öncesine dayandığını anlatan Özkoç, Atabay'ın çok katlı kaçak bir inşaatı gündeme getirerek hukuki süreç başlattığını, yıkım aşamasına gelindiğinde ise imar affı nedeniyle yıkımın gerçekleşemediğini söyledi. Bu kaçak binanın üstüne, kaçak katların çıkılması üzerine Didim Belediye Başkanı Atabay'ın yeniden hukuki süreç başlattığını dile getiren Özkoç, bu sefer hakkında söylentiler ortaya atıldığını savundu.

Söylentilere muhatap olan kadının, herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını belirten Özkoç, "Montaj olduğundan şüphenilen görüntü ve seslendirmeler, 12 yaşında bir kızın, bir cemaat mensubu tarafından tacizinden hemen sonra sosyal medyada devreye sokuluyor. Ne olayda anılan kadının suç duyurusu var ne de o günden bugüne yeni herhangi bir bilgi ve belge ortaya konmuş. Konu rant konusu, kaçak yapılaşma konusu, getirilen nokta burası." ifadelerini kullandı.

Özkoç, konunun CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından incelendiğini bildirdi.

"Bu masada Macron ve Fransa gölge etmemelidir"

Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir, hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye, hiçkimsenin hakkı yoktur. Macron, dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye açısından kesinlikle kabul edilemeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları CHP olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan, yaşadığımız sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorun, diploması masasında çözülmelidir."

Türkiye'nin Mısır ile derhal diplomatik ilişkilere başlaması gerektiğini belirten Özkoç, Akdeniz bölgesinde büyükelçi bulunmayan Kahire ve Tel Aviv'e vakit kaybetmeden elçi ataması yapılması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Lozan'da akde bağlanan çerçevede adaların silahsızlandırılmasını sağlaması ve anlaşma hükümlerine uyması gerektiğini vurgulayan Özkoç, "Fransa, enerji alanındaki çıkarlarını korumak derdiyle iç siyaset hesaplarıyla hareket ediyor. Bundan derhal vazgeçmelidir. Bu masada da Macron ve Fransa gölge etmemelidir. Dünyada derdimizi daha iyi anlatabilecek diplomatik girişimlerde hemen bulunmalıyız. İktidarı uyarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesini diğer devletlerle birlikte düşünmesi ve oluşturması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun devreye gireceği yönündeki haberlere işaret eden Özkoç, "Bu görüşmeden Türkiye'nin aleyhine sonuç çıkmaması için AKP iktidarını şimdiden uyarmak zorundayız. Türkiye, karada, havada, denizde kendisini savunabilecek güçtedir. Asla yabancı ülkelerin, emperyalist emellerine, kendi menfaatlerini kurban veremez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda verdiği talimatlara ilişkin bir soruya Özkoç, "Millet İttifakı'yla görüşmeler, seçim zamanında yapılmıyor. Genel Başkanımız, Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla sürekli fikir alışverişi içerisinde. Bir devlet ciddiyeti içerisinde bunları sürdürüyoruz. Gelişen gündemler var. Bu gündemleri CHP, kendi ilgili kurumlarında değerlendirdiği gibi aynı zamanda da Millet İttifakı'nın bileşenleri ile bu konuları değerlendiriyor. Bu süreci büyük bir ciddiyetle sürdürmeye, birbirimize karşı güvenimizi pekiştirmeye, milletimiz için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Denizli ve Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat sınırlaması getirildi Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı büyük ilgi gördü Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi         
17:59
Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor         
17:56
Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu         
17:35
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı         
16:23
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım         
14:12
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi Sivas'ta çocuk parkında çırılçıplak gezen şahıs, mahalleliyi isyan ettirdi         
10:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Ankara'ya yeni otobüs alımı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi         
10:25
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 22:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei