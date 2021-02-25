CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3) - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3)

25.02.2021 15:45

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'ye gelen fezlekelere ilişkin "Millete her türlü baskıyı uygulayan; onları susturmak ve sindirmek için iş dünyasına, esnafa, işçiye 'Al ananı git.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'ye gelen fezlekelere ilişkin "Millete her türlü baskıyı uygulayan; onları susturmak ve sindirmek için iş dünyasına, esnafa, işçiye 'Al ananı git.' diyen; herkesi susturan; iş insanlarını tehdit eden; yeri geldiği zaman mahkemeleri suçlayan; hakimlere fırça atan, hakim ve savcıların olmayan düğmelerini, cübbelerini iliklediği bir zamanda, bu insanlara güvenerek milletin sesi olan milletvekillerinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bugünkü aşamada doğru bulmuyoruz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Gara'daki operasyon konusunda kendisini haklı çıkartacağını düşündüğü görüntüler yayımladığını ancak bunların bir karşılığının olmadığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllarda bazı açıklamalarının bulunduğu videoları basın mensuplarına izleten Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eş Başkanı olduğunu söylediği Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Arap Baharı'nın meydana geldiğini ve milyonlarca Müslüman'ın öldürüldüğünü" söyledi.

Erdoğan'ın "Büyük Orta doğu Projesi'nde Diyarbakır önemli bir merkez olacaktır." dediğini iddia eden Özkoç, "Açıkla, ne pazarlık yaptın Amerikan emperyalizmiyle?" sözlerini sarf etti.

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne Kandil ile ne de Öcalan ile bir görüşme yaptım." dediğini belirterek, bakanların herhangi bir kişiyle görüşme yapmalarının ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşebileceğini savundu. Özkoç, "Öcalan ile masaya oturdun mu oturmadın mı? Öcalan'ın belirlediği isimlerle Dolmabahçe Sarayı'nda oturacakları yerlere kadar kişileri tespit edip bu görüşmeleri yaptırttın mı, yaptırtmadın mı? Videoda 'Ben yaptırttım, bundan sonra da yaptırtırım.' diyorsun." diye konuştu.

"İktidarın, Çözüm Süreci'nde terör örgütü mensuplarıyla pazarlık yaptığını, bu süreçte hendeklere müdahale edilmediğini" de iddia eden Özkoç, "Sonra o hendeklerde, bir gün sonra arkalarından böyle güldüğün, tüm Türkiye'nin içini acıtan, evlatlarımız şehit oldu." dedi.

PYD/ YPG terör örgütü olarak ilan edilmeden önce, bu terör örgütlerinin yetkililerinin, devlet görevlilerince kırmızı halılarda karşıladığını öne süren Özkoç, "Terör örgütlerinin liderini Türkiye'de ağırlayan kişi sensin. Bu kadar yalan, karşısındaki küçümseyen bir söylem olur mu?" görüşlerini savundu.

"AKP kongresini dahi iptal etmiyor"

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "AKP Genel Başkanı, Arabistan Kralı öldü diye yas ilan ederken, AKP kongresini dahi iptal etmiyor. Cumhurbaşkanı, başkomutandır. Başkomutan olarak evlatlarının cenazesi orada duruyor, kendisi AKP kongresine gidip gülüyor. Hangi baba yapar bunu?" dedi.

AK Parti kongresinde bir şehit annesiyle telefon bağlantısıyla konuşulmasını eleştiren Özkoç, "Yeter artık, Türkiye tahammül edemiyor. Bu kadar aymazlığa, bu kadar acının üzerine siyaseti için her şeyi yapmayı göze almış anlayışa, evlatlarımız üzerinden oynanan bu kirli oyunlara artık Türkiye tahammül edemiyor. Buna bir son vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkoç, iktidarın, Merkez Bankasının döviz rezervlerindeki erimeyi kabul eden açıklamalar yaptığını savunarak, "İhale yapılmadan birilerine satıldığını kabul ettiğiniz bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Dolar birden 8 lira oldu, bu arada kim, hangi yandaşlarınız, millet alın teriyle geçimini sağlamaya çalışırken, milyar dolarlık zengin oldular?" diye sordu.

"Sağlık Bakanı bu konudan dolayı özür dilemesin, üzülmesin"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özkoç, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Daha gelen bir şey yok. 1300'e yakın fezleke var. Bunlara 32 tane daha fezleke eklenmiş. Bu fezlekeler Karma Komisyona gönderiliyor. Her siyasi partinin temsilcisi var. Fezlekelerle ilgili her siyasi partinin grup kararı alması mümkün değil. Komisyonda, Komisyon Başkanı tartışmaya açarsa, arkadaşlarımız kendi görüşlerini orada söyleyecekler. Türkiye'nin geldiği bu noktada, yasamanın, yürütmenin basının bütün gücünü bir kişinin iki dudağı arasında topladığı, adaleti uygulayan savcıların çelişkili kararlar verip, sadece bir kişinin ağzına bakarak kararlar çıkarttığı bir dönemde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, milletin özgür ve hür sesinin ortadan kaldırılması demektir. Millete her türlü baskıyı uygulayan; onları susturmak ve sindirmek için iş dünyasına, esnafa, işçiye 'Al ananı git.' diyen; herkesi susturan; iş insanlarını tehdit eden; yeri geldiği zaman mahkemeleri suçlayan; hakimlere fırça atan, hakim ve savcıların olmayan düğmelerini, cübbelerini iliklediği bir zamanda, bu insanlara güvenerek milletin sesi olan milletvekillerinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bugünkü aşamada doğru bulmuyoruz."

Engin Özkoç, bu fezlekeler arasında doğrudan terörle ilişkili olanlar hakkındaki bir soru üzerine, "Doğrudan terörle ilişkili olan fezlekeler geldiğinde arkadaşlarımız Karma Komisyonda inceleyecekler. Bugüne kadar Karma Komisyonda bulunan fezlekeleri, bugün ne oldu da terörle ilişkilendirip bu noktaya getiriyorlar? Onlara sormak lazım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, olası bir Anayasa değişikliğine ilişkin soruya da "Bunların yaptığı hiçbir şeye güvenmiyoruz ama devletin bekası, güvenliğiyle ilgili almamız gereken tedbirler olursa, bunu almakta ne gerekiyorsa gerekli kararlılığı gösteriyoruz." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Engin Özkoç, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı bu konudan dolayı özür dilemesin, üzülmesin. Asıl özür dilemesi gereken Genel Başkanı özür dilemedikten sonra Sağlık Bakanı milletini nasıl inandıracak? Sağlık Bakanı bir cenazeye katıldığı için özür diliyor. Sağlık Bakanı madem bu konuda samimisin, dön Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Biz insanlara senin bakanın olarak kalabalık ortamlara girmeyin diye salık veriyoruz, bundan dolayı esnaf, lokantalar iflas ediyorlar, gereken desteği çıkaramıyoruz. Sen ne hakla kongreleri iç içe, üst üste yapıp, insanların sağlığını tehlikeye atıp kötü örnek oluyorsun?'. de bunu. O zaman biz senin özrünün samimi olduğunu anlayalım. Bunu demedikten sonra hepsi lafügüzaf."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3)
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3)
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3)
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis Başkanlığına sunulan dokunulmazlık fezlekelerini değerlendirdi (3) - Son Dakika


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