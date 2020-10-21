CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 2021 yılı bütçesi eleştirisi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 2021 yılı bütçesi eleştirisi

21.10.2020 16:01
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 2021 yılı bütçesi eleştirisi, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2021 yılı bütçesinin, "yalan bütçe" olduğunu iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2021 yılı bütçesinin, "yalan bütçe" olduğunu iddia etti.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün, Dünya Gazeteciler Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'de artık gazeteciler de dahil hiçbir şeyin itibarının bulunmadığını savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşmelerine başlanacak 2021 yılı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gerçekleştireceğini hatırlatan Özkoç, iktidarın, daha önceki bütçe görüşmelerinde olduğu gibi verdiği sözlerin arkasında durmayacağını öne sürdü.

Türkiye'de bütçenin üretimden, yatırımdan veya eğitimden yana kullanılmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Özkoç, iktidarın 18 yıldır başarısız olduğunu ancak sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da aralarında bulunduğu kesimin, hiçbir şeye tepki veremediğini söyledi.

Özkoç, iktidarın bugüne kadar 2023 yılına ilişkin hedefler ortaya koyduğunu ancak yeni söyleminde bu tarihin 2053 olduğunu kaydetti.

CHP'li Özkoç, 2021 yılı bütçesinin, "yalan bütçe", "milletin parasına el koyanların, fakir fukaranın haklarını gasp edenlerin" bütçesi olduğunu iddia etti. Özkoç, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden sonra Genel Kurula geleceğini, muhalefet olarak ne söylerlerse söylesinler, MHP'nin oylarıyla kabul edileceğini belirterek, bütçe teklifine, milletin bütçesi gelene kadar kabul oyu vermeyeceklerini bildirdi.

"Hukuktan yana karar vereceğine inanıyorum"

Bir gazetecinin, Enis Berberoğlu'na ilişkin alt mahkemenin kararını hala açıklamadığını belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Özkoç, şunları söyledi:

"Bu ülkenin evlatları olarak hakimlerimizi kim görevlendirirse görevlendirsin, kim talimat vermeye çalışırsa çalışsın, onların bizim ülkemizin evlatları ve hakimleri olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Anayasa Mahkemesinin üyelerini de Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarı atadı. Bütün yetkiler milletin elinden alındı ama Anayasa Mahkemesi vicdandan, haktan, hukuktan yana karar verdi. Anayasa Mahkemesinin itibarını yok etmeye çalışıyorlar. AKP iktidarının sırası, Anayasa Mahkemesine geldi. Ben, 15 No'lu mahkemenin, onlara yapılan baskılara ve uyarıları rağmen vicdandan, adaletten, haktan, hukuktan yana karar vereceklerine inanıyorum."

Mahkemenin Berberoğlu konusunda CHP'nin beklentileri doğrultusunda karar almaması durumunda atılacak adımların sorulduğu Özkoç, "Milletimizin, hukukumuzun, adaletimizin geleceği söz konusuysa, buna yakışan ve milletimizle bizi buluşturan her türlü çareye başvuracağımızı şimdiden ifade edebilirim." diye konuştu.

"Sineyimillete dönmek bunların arasında var mı?" sorusunu Özkoç, "Sineyimillete dönme arzusunda olanlara 'Gelin erken seçim yapalım.' çağrısı yaptık. Demokrasilerin yönetilemediği zamanlardaki tek çaresi millete gitmektir." diye yanıtladı.

Bir başka soru üzerine Özkoç, anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın oylarının arttığını, Cumhur İttifakı'nın ise azaldığını söyledi.

Engin Özkoç, "Akşener'in ruhu, milletin ruhudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruhu Cumhuriyet'in ve milletin ruhudur. Saadet Partisi liderinin ruhu, milletimizin ve insanlarının ihtiyaçlarının ruhudur, bütün değerlerimizin ruhudur. Millet İttifakı'nın ruhu, kendi siyasi gelecek ve ikballerini düşünmeyen, milletin ikbalini kendi siyasi partilerinin önüne koyanların ruhudur. Onların er geç insanlarımızın büyük bir çoğunluğu tarafından kucaklanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, seçime gidilmesi gerektiğini de savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Karar, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 2021 yılı bütçesi eleştirisi - Son Dakika


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