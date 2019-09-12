Son Dakika Haberleri: CHP Heyeti Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

CHP Heyeti Adıyaman'da incelemelerde bulundu

1 saat önce

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP PM üyeleri Pınar Uzun, Erbil Aydınlık ve CHP Adıyaman İl ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın kolları,...

CHP Heyeti Adıyaman'da incelemelerde bulundu, System.String[]

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP PM üyeleri Pınar Uzun, Erbil Aydınlık ve CHP Adıyaman İl ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları üyelerinden oluşan CHP Heyeti Adıyaman'daki doğa hakları ihlallerini incelemek üzere yerinde incelemeler yaptı.


CHP heyeti ilk olarak Sitilce'de hastaneye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylere ait katı atıkların depolandığı alanı ziyaret etti.


Şehrin kanalizasyon sularıyla alakalı açıklamalarda bulunan CHP heyeti, etrafa mikrop ve kötü koku saçıldığını, bölgede sıtma hastalığının yaygın olduğunu, 45 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, halk sağlığını hiçe sayan politikalar ve gerekli önlemlerin alınmaması sonucu karşılaştıkları manzaranın vahim olduğunu belirttiler.


Yaylakonak Beldesini ve Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesini ziyaret eden heyet, etkin çözümler için yerel yönetim politikaları doğrultusunda yöredeki sorunların, yaşanan sıkıntıların nasıl çözülebileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Heyet daha sonra Çelikhan ve Kahta ilçelerinde bir takım yaptığı incelemelerin ardından Cendere ve Nemrut Dağı'nı da gezerek inceleme yaptı.


Yapılan incelemeler sonrasında hazırlanacak olan raporların ilerleyen günlerde kamuoyla paylaşılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim
Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin seçim günü içkili olduğunu söylediği iddialarını reddetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:03:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Heyeti Adıyaman'da incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]