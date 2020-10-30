CHP heyeti, İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyeti, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere heyet kurulması talimatı verdi.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Ahmet Akın ile bölge milletvekillerinin yer aldığı heyet, İzmir'e doğru yola çıktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aksamaması için "geçmiş olsun" ziyaretini ilerleyen günlerde gerçekleştireceği bildirildi.