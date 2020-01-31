CHP İl Başkanı Çankır; "CHP'nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Çankır; 'CHP'nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız' - Son Dakika

CHP İl Başkanı Çankır; "CHP'nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız"

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın İl Teşkilatında partilileriyle bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın İl Teşkilatında partilileriyle bir araya geldi.


CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parti Meclis Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın il teşkilatında partilileriyle buluştu.


CHP'nin üst düzey yöneticilerine yoğun programlarına rağmen Aydın'a vakit ayırdıkları için teşekkür eden CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel ile Aydın milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız'ı Aydın'ımızda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından elde ettiğimiz başarıyı, kongrelerimizde oluşacak yeni ve güçlü yönetimlerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Yerel seçimlerdeki başarı, ülke geneline yayılacak ve ilk genel seçimlerde de CHP iktidara yürüyecek. Bugün örgütlerimiz için Aydın genelinde önemli bir gün. Buharkent'te parti hizmet binamızın açılışını gerçekleştirdik. CHP'nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız. Halkımızla buluşmalarımız devam edecek" dedi.


Çankır'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan, ülke gündemiyle ilgili olarak yaptıkları konuşmalarda hedeflerini ve düşüncelerini dile getirdi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Manisa, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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