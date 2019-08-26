CHP ile HDP arasında kayyum görüşmesi: Milletin iradesi yok sayıldı

HDP heyeti Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarını görüşmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün, HDP yönetimi partimize bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette, HDP heyeti demokrasi, anayasa ve yargı reformu konularında görüşlerini bizimle paylaştılar. Biz de bu başlıklarla ilgili daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizi kendilerine ilettik." dedi.