Gürsel Tekin'den Bakan Nebati'ye: "Haram Tartışması ile İlgili Bir Soruşturma veya İnceleme Başlattınız Mı"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bandrol basım işinde bir iş adamıyla kurum bürokratı arasında 'haram' tartışması yaşandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Haram tartışması ile ilgili bir soruşturma veya inceleme başlattınız mı? Başlattınız ise ne aşamadadır? Söz konusu yandaş iş adamının kimliğini açıklayabilir misiniz" diye sordu.

Gürsel Tekin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü güvenlikli bandrol basım işiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tekin, önergenin gerekçesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"ORTADA MİLYONLUK BİR KAÇAKÇILIK SÖZ KONUSU"

"Güvenlikli kod ve bandrol ile sahte-kaçak alkollü içki ve tütün mamullerine karşı güçlü mücadele yürütülebilmekte ve vergi gelirleri koruma altına alınmaktadır. Bize gelen şikayetlere göre yandaş bir iş adamının bandrol basım sayısında hile yaparak yetkili bürokrata 'sen de kazan ben de kazanayım' baskısını yaptığı belirtiliyor. Bu teklifi 'Harama el uzatmam' diyen bürokrat tarafından reddedildiği kaydedildi. Ortada milyonluk bir kaçakçılık söz konusu, gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.

"AKP, KAMU KAYNAKLARI TALAN EDİLİRKEN ÜZERİNİ KAPATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Devletin soyulduğunu biliyorduk, duyuyorduk da böylesine hoyratça, dalaverelerle soyulduğunu ne duyduk ne de gördük. Şimdi tüm kamuoyunun huzurunda sormak istiyorum; bu nasıl bir rezilliktir, utanmazlıktır. Ortada bir yolsuzluk olayı var ve herkes bugüne kadar susmuş. CHP olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. AKP iktidarı bugüne kadar kamu kaynakları talan edilirken üzerini kapatmak için elinden geleni yaptı. Yolsuzlukların üzerinin örtülmesi için devlet kurumları, kadroları ve yasalar adeta hallaç pamuğuna çevrildi. Ama bundan böyle rüşveti alanda, bildiği halde göz yumanın da yargı önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Savcıları ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Daha ne bekliyorsunuz? Yolsuzluk yapanın belasını bu millet verecek."

"SÖZ KONUSU YANDAŞ İŞ ADAMININ KİMLİĞİNİ AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ"

Tekin, Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Haram tartışması ile ilgili bir soruşturma veya inceleme başlattınız mı? Başlattınız ise ne aşamadadır? Müdürlükte yapılan son atama ve görevden almalarda bu tartışmanın etkili olduğu belirtilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Söz konusu yandaş iş adamının kimliğini açıklayabilir misiniz?"