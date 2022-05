CHP İzmir'den 19 Mayıs Kutlaması. Deniz Yücel: "İktidar, Milyonlarca Sığınmacıyı Doldurarak Ülkemizin İşgaline Göz Yummuştur"

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "İktidar, kendi gençlerimizi, insanlarımızı doyuramazken Suriyeli, Afgan ve muhtelif ülkelerden gelen milyonlarca sığınmacıyı ülkeye doldurarak, ülkemizin işgaline göz yummuştur. Türkiye, 2022 yılında işgal altındadır" dedi.

CHP İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve CHP İzmir Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Korkmaz'la birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kutlama törenine, Yücel'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"HİLAFET MERAKLILARI DEMOKRASİYLE SAVAŞ HALİNDE"

Törende konuşan Deniz Yücel şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103. yılında yine gururluyuz, onurluyuz ve kararlıyız. Cumhuriyetin kurulduğu, demokrasi ve laikliğin hakim kılındığı günden beridir, saltanat düşkünleri, hilafet meraklıları ve halk düşmanları cumhuriyete, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı bir savaş halindedir. Bu savaşta, cumhuriyet düşmanlarınca bazen düşmanla iş birliği içinde, demokrasimize, birliğimize ve bağımsız yargımıza yönelik saldırılarla, özünde Mustafa Kemal'in kurduğu bu ülkenin kurucu iradesine ve cumhuriyetine saldırılıyor. Yıllar geçiyor, devir değişiyor, nesiller cumhuriyet aşkı ve bilinciyle atasına ve cumhuriyetine daha bağlı bir şekilde yetişiyor ama cumhuriyetle ve demokrasimizle hesabı olanların derdi ve kötülükleri bitmiyor. Günümüzde toplumun yaşadığı birçok sorunun, yokluğun, yoksulluğun ve adaletsizliğin temelinde de cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılması yatıyor. Ekonomik krizin, her gün gelen zamların, halkın yoksullaşmasının ve ülkemizin her alanda itibarsızlaştırılmasının sebebi, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ü Samsun'a çıkmaya mecbur bırakan sebeple benzer sebeplerdir."

"TÜRKİYE İŞGAL ALTINDADIR"

AKP hükümetini eleştiren Yücel, şöyle devam etti:

"Yıl 2022 ve fakat Türkiye'de iktidar sahibi olan zihniyet, ülkenin milli varlıklarını, fabrikalarını, havalimanlarını emperyalist devletlere, çok uluslu şirketlere ve Katarlılara satarak, İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yargı yetkisini ve dosyayı Suudi Arabistan'a bırakmak suretiyle egemenlik gücünü yerle yeksan ederek, kendi gençlerimizi, insanlarımızı doyuramazken Suriyeli, Afgan ve muhtelif ülkelerden gelen milyonlarca sığınmacıyı ülkeye doldurarak, ülkemizin işgaline göz yummuştur. Evet yanlış duymadınız. Türkiye, 2022 yılında işgal altındadır. ve ülkeyi yöneten AKP hükümeti, aynı Damat Ferit hükümetinin aymazlığı, basiretsizliği ve işbirlikçiliği içindedir. Halk, kendi menfaati ve geleceği dışında hiçbir şey düşünmeyen iktidar nedeniyle, liyakatsiz, basiretsiz ve menfaat düşkünü yöneticiler nedeniyle, eşe dosta dağıtılan ihaleler, adaletten ve hakkaniyetten uzak atamalar nedeniyle Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar derin bir yokluk ve yoksulluk yaşıyor. Üstelik onların bu vurdumduymazlığına, halkı ezen zorbalığa, yaşattıkları adaletsizliklere dur diyenleri de baskı altına aldıkları ve siyasallaştırdıkları yargıyı kullanarak susturmaya ve sindirmeye çalışıyorlar. Bugün, Canan Kaftancıoğlu'nun, Osman Kavala'nın, Gezi direnişine sahip çıkanların, tarafsız basının ve medyanın yaşadığı baskı ve cezalar da artık sonu gelmiş bu zihniyetin ürünüdür. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın, karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığa en çok yaklaştığımız olduğumuz andır. Bu yolda en büyük güvencemiz ve gücümüz cumhuriyetin yılmaz savunucuları olan gençlerimizdir."

TUNÇ SOYER: "UMUDUN FİLİZLENDİĞİ GÜNLER YAKIN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bugün, Anadolu'nun her yerinde, emperyalizme karşı topyekün bir direniş başladı. İşgalcilere boyun eğmeyen milletimiz, 19 Mayıs'la birlikte özgürlüğe, cumhuriyet ve demokrasiye uzanan şanlı bir destana imza attı. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta yaktığı ilk kıvılcım, har olup tüm Anadolu'yu sardı. Dünyanın ezilen, sömürülen, hor görülen tüm halklarının umudu oldu. Atatürk, 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle, bu özel günü gençlere emanet etti. Bizler, bu ülkeyi kurmak için canını feda edenlere de geleceğimizin teminatı gençlerimize de temiz siyaset borçluyuz. Yazık ki siyaset kimilerine göre halkın koltuğundan kendi şahsına güç vehmetme sanatı. Biz ise siyaseti yaşamı iyileştirme sanatı olarak görüyor, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu uğurda cansiperane mücadele ediyoruz. Çünkü biz gençlerimize kibiri, yasakları ve yoksulluğu değil, özgürlüğü, barışı ve refahı layık görüyoruz. Göreceksiniz, ülkemize demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, barışı ve refahı yeniden getireceğiz. Türkiye'nin ikinci yüz yılını Genel Başkanımızın liderliğinde, dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Demokrasi ve Cumhuriyet'e olan sadakatimiz bu yoldaki bizim yegane rehberimizdir. Her bir gencimizin gözlerinde özgürlük ışığının pırıl pırıl parladığı, yüreğinde umudun yeniden filizlendiği günler çok yakın. "