Ednan Arslan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "İzmir'in Kurtuluş Tarihini Kirletmeye Kimsenin Hakkı Yoktur"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Aliağa'da sökümüne izin verilen ve İzmir'e doğru yola çıkan Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin, rotasına devam etmesi durumunda 9 Eylül 2022 tarihinde İzmir'e ulaşacağını söyledi. Bu tarihin İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu vurgulayan Arslan, "İzmir'in kurtuluş tarihini kirletmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Ednan Arslan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30 Mayıs 2022 tarihinde NAe Sao Paulo gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verdiğini anımsattı. "Bakanlığın halkımıza rağmen geminin yol almasına müsaade etmesini kabul etmiyoruz. İktidarın, 4 milyon 425 bin 789 kişinin sağlığını tehlikeye atacak gemiyi istemeyen İzmirlilere karşın bir şey yapılmayacağını öğrendiğini sanıyorum. Geminin ülkemiz karasularına girmeden geri gönderilmesi için bakanlığın gerekli girişimlerde bulunmasını bekliyoruz" diyen Arslan, toplumsal reflekslere neden olan bu tür konular için sürenin önemli bir faktör olduğunu belirtti. Arslan, şunları kaydetti:

"Doğayı, çevreyi, denizlerimizi ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek ve bu etkileşimin de telafisi olmayacak sonuçlar doğuracağını kimse unutmamalı. Gemi 50 yıl, yani yarım asır savaş donanmalarına hizmet vermiş. Bünyesinde şüpheye yer olmayacak kadar asbest, kurşun ve PBS'ler (poliklorlu bifeniller) gibi başka toksik ve tehlikeli maddeler de içermektedir. Buna ek olarak nükleer bir savaş gemisi olan NAe Sao Paulo'nun plakalarında tutunmuş radyasyon bulunma riski de vardır. İzmirliler olarak, bu asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Bu konuda tüm çevre örgütleri, belediyeler ve sivil toplum örgütleri görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaştılar. Son olarak 4 Ağustos günü Ankara'da Brezilya Büyükelçiliği önünde geminin gelişi protesto edildi. Yine aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler, 'Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz' dedi. Başkanımız Tunç Soyer öncülüğünde tüm yerel yöneticilerimiz bu konuda son derece kararlı. Geminin gelişi, İzmir'le birlikte ülkemizin sorunu haline gelmiştir. Bakanlığın bunu görmesini ve derhal gelişi durdurmasını ve verilmiş izni iptal etmesini bekliyoruz."

CHP'li Arslan, asbestli gemi henüz Brezilya'dan ayrılmadan yaşanan hukuki süreci anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Brezilya Sao Paulo/Foch Enstitüsü, geçtiğimiz yıl geminin en son 2018'de denetlenmiş olması ve gelinen süreçte geminin bulundurduğu asbest ve diğer tehlikeli maddeler için güncel bir verinin bulunmaması nedeniyle dava açmıştır. Bu davanın sonucunda mahkeme, geminin Guanabara koyundan ayrılmaması kararı almıştır. Ancak 4 Ağustos 2022 tarihinde Brezilya'dan Alp-Centre römorkör gemisi ile yola çıktığı görülen NAe Sao Paulo gemisi için bu kez Brezilya Yüksek Mahkemesi, 5 Ağustos 2022'de geminin geri dönmesi kararı almıştır. Alp Centre ve dolayısıyla NAe Sao Paulo gemisinin 5 Ağustos 2022'de alınan son konumu, Rio de Janerio açıklarında, -23.7253°/-41.34459° koordinatlarındadır. Rotasına devam etmesi durumunda ise 9 Eylül 2022'de İzmir Aliağa tesislerine ulaşacaktır. Geminin Brezilya sularından çıkmaya yakın bir konumda olması, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin kararının uygulanması konusunda şüphe uyandırmaktadır. Gemiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmış durumdayken iktidar, 'biz yaptık oldu' anlayışı ile bu süreci sürdürmemeli, iddialara net verilerle açıklık getirmelidir. Bu nedenle Bakanlığı bir an önce gerekli girişimlerde bulunarak geminin mevcut konumu, rotası ve kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyorum. İzmir'in kurtuluş tarihini kirletmeye kimsenin hakkı yoktur."