CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Sadece geçen yıl, yoksulluk nedeniyle 14-17 yaş arasında 676 bin çocuk okula geri dönememiş. Çocukluklarını yaşayamadan, eğitim hakları da ellerinden alınan bu çocukları tekrar, ivedilikle eğitim hayatını kazandırmalıyız" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, okula gidemeyen çocuklar hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kılıç, önergesinde şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini açıklamıştır. Buna göre; 4 artı 4 artı 4 eğitim modelinin uygulanmaya başlamasından bu yana ilkokul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 98,9'dan yüzde 93,16'ya, ortaokul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 93,1'den yüzde 89,84'e gerilemiş, ortaöğretim düzeyinde ise okullaşma oranı yüzde 67,37'den yüzde 89,67'ye yükselmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen okullaşma oranının yüzde 100 olmadığı görülmektedir.

TÜİK verilerine göre; 5-9 yaş grubunda 6 milyon 624 bin, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 438 bin, 15-17 yaş grubunda ise 3 milyon 762 bin çocuk bulunmaktadır. Bu yaş grupları ile okullaşma oranları kıyaslandığı zaman; ilkokul düzeyinde 453 bin, ortaokul düzeyinde 654 bin, lise düzeyinde ise 388 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 495 bin çocuğun okula gitmediği anlaşılmaktadır. Bu sayıya açık öğretimdeki 1 milyon 566 bin ile mesleki eğitimdeki 520 bin çocuk da eklenince örgün eğitimde olmayan toplam öğrenci sayısının 3 milyon 581 bine yükseldiği, sığınmacı çocuklar da eklenince okul çağında bulunan yaklaşık 4 milyon çocuğun okula gidemediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocukların örgün eğitime gitmemesinin, çocuk evliliklerin artmasına ve çocuk işçiliğine yol açtığı ifade edilmektedir."

Sevda Erdan Kılıç, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"TOPLAMDA 1 MİLYON 495 BİN ÇOCUĞUMUZ OKULA GİDEMİYOR"

"TÜİK verilerine göre, ülkemizde 5-17 yaş grubunda 18 milyon 824 bin çocuk bulunmaktadır. Bu yaş grubu ile okullaşma oranlarını kıyasladığımız zaman acı bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Toplamda 1 milyon 495 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 1 milyon 566 bin çocuk da açık öğretim okuluna giderek eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu çocuklarımız nerede ve neden okula gidemiyor? Bakanlığın bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma başlatması gerekiyor. Ancak okula gitmeyen bu çocukları bulma konusunda Bakanlığın bir çabasını da açıkçası göremiyoruz. Maddi yetersizliklerden dolayı çalışmak zorunda olan bu çocukları berberlerde, kuaförlerde, sanayide, tarım alanlarında ya da tarikat kurslarında bulabilirler.

"OKULA GİDENLER İSE AÇ GİDİP AÇ DÖNÜYOR"

Bu çocuklar, iktidarın yarattığı ekonomik buhranda ailelerini geçindirmek için çalışmak zorunda kalıyorlar ya da tarikat kurslarının pençesine düşüyorlar. Okula gidenler ise aç gidip aç dönüyor. Ailelerin maddi gelirlerinin çocuklarına yeterli besin takviyesi yapacak düzeyde olmadığını hep beraber görüyoruz. Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira. Yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira oldu. Yaklaşık yüzde 50'si asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin çocuklarına iyi bir eğitim hayatı, yeterli gıda sağlama imkanı da ortadan kalkmış durumda. Bunun sorumlusu tabii ki bu aileler değil. Bunun sorumlusu, ekonomiyi yaz-boz tahtasına çeviren bu iktidardır. Bunun sorumlusu, köy okullarını kapatarak taşımalı sisteme dönen bu iktidardır. Sadece geçen yıl, yoksulluk nedeniyle 14-17 yaş arasında 676 bin çocuk okula geri dönememiş. Çocukluklarını yaşayamadan, eğitim hakları da ellerinden alınan bu çocukları tekrar, ivedilikle eğitim hayatını kazandırmalıyız."

Sevda Erdan Kılıç, önergesinde Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

" Türkiye'de eğitim çağındaki çocuk sayısı kaçtır? Bu çocuklardan kaçının zorunlu olan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde kaydı yapılmıştır, kaçının yapılmamıştır? Bunun illere göre dağılımı nasıldır? Eğitimden ayrılan çocukların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

Okul çağındaki çocukların neden okula gitmediği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu ne olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

Okula başlayan çocukların neden okulu bıraktığı konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonucu ne olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

Eğitimden ayrılan çocukların illere göre dağılımı nedir? Eğitimden ayrılan çocukların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

Ekonomik nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen çocuklara Bakanlığınız veya hükümet tarafından okula devam edebilmesi için maddi yardım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa yardım miktarı yıllara göre ne kadardır?

Okul çağındaki çocukların bir işte çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kaç çocuğun hangi sektörde çalıştığı tespit edilmiş midir?

Kız ve erkek çocuk olarak ayrı ayrı belirtmek kaydıyla son bir yılda okul çağındaki kaç çocuk evlenmiştir? Okul çağındaki çocuğun en çok ve en az evlilik yaptığı il hangisidir?

Okula gitmesi gerekirken gidemeyip evlenen kaç kız çocuğu anne olmuştur?"