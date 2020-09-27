CHP'li eski vekilden partisine sert eleştiri - Son Dakika

CHP'li eski vekilden partisine sert eleştiri

24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, CHP'nin içinde bulunduğu durumu "Yıkıma giden uzun ince yol" olarak nitelendirerek, "CHP kapatılmalı, sırtındaki bagajları taşıyamıyoruz, partiyi kapatıp vakfa dönüştürelim.

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24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, CHP'nin içinde bulunduğu durumu "Yıkıma giden uzun ince yol" olarak nitelendirerek, "CHP kapatılmalı, sırtındaki bagajları taşıyamıyoruz, partiyi kapatıp vakfa dönüştürelim. Yeni bir parti kuralım' diyenler şimdi parti yönetiminde, 'iktidara yürüyoruz' diye kurultay toplayıp yürüyorlar. Hedef iktidar mı yoksa daha önce söyledikleri mi bilmiyoruz" dedi.

24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi yaptığı açıklamada, CHP'nin adayı olarak gösterilmeye çalışılan Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1995 yılında The Guardian'a verdiği röportajda "Cumhuriyet döneminin sonu geldi" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2002'den sonra görev yaptığı Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koltuklarındayken ülkemizi yok eden yasaların çıkarılması, uygulanması ve imzalanması aşamasında birinci dereceden sorumlu olan birisi yıllarca bunun için çalıştıktan sonra Cumhuriyetin yıkılmasından ancak mutlu olabilir sadece. Eseridir nihayetinde. İşte o Abdullah Gül'ü Cumhuriyet savunucusu olarak göstermeye çalışıyorlar şimdi. Zorlamayın. Olmaz. Doğanın kanununa aykırıdır. Gariptir ki doğanın kanununa aykırı bu zorlama CHP içindeki bazı mukimlerince seslendiriliyor. Sürdürülen buna benzer paralel bir başka zorlamada ise, işgal ordularını savaş meydanlarında yenerek kurduğu devlet dünyanın en saygın ulusları arasında yerini alırken, ekonomisi güçlü, yargısı saygın, politikacısı namuslu, gelecek umudu olan bir ulus yapan Atatürk'ün anti-emperyalist bilinci CHP'den kazınmaya çalışılıyor."

"CHP kapatılmalı, sırtındaki bagajları taşıyamıyoruz, partiyi kapatıp vakfa dönüştürelim. Yeni bir parti kuralım' diyenler şimdi parti yönetiminde, 'iktidara yürüyoruz' diye kurultay toplayıp yürüyorlar" diyen Develi, şöyle devam etti:

"Hedef iktidar mı yoksa daha önce söyledikleri mi bilmiyoruz. Bir açıklama yapmadılar. Her açıklama ile Gül'ü CHP'lilerin zihnine yamayıp geleceği onun adı ile ilişkilendirerek, CHP üzerinden düzenlerini kurtarmaya çalışanların çabası sonuç verirse iki aşamalı bir gerçekle yüzleşeceğiz; 'Benim iki büyük eserim var biri Cumhuriyet diğeri CHP' diyen Atatürk'ün iki eseri de tehlikededir. CHP, Cumhuriyeti yıkmak için yapılan en kapsamlı, en temel saldırıların başındaki Gül'ü koruyup kollayıcı siyasi bir figür olarak değerlendirdiğinden, bunu yaparak kendi varlık sebebini de inkar etme gerçeği ile yüz yüze bulunmuyor mu? Cumhuriyeti yıkmak temel motivasyonu olan birisi, Cumhuriyeti koruması gereken partinin koruması altında. Bunu başarırlarsa Türkiye'nin siyasal omurgasının kırılacağını biliyorlar. Biz de biliyoruz. Ancak IMF, Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumların temsilcilerine ne kadar koltuk, ne kadar dümen bahşedilirse edilsin partinin anti emperyalist bilinç ile donanmış bünyesi bunu reddeder. Görecekler." - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Turgay Develi, Milletvekili, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li eski vekilden partisine sert eleştiri - Son Dakika


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