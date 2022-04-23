CHP'li İlgezdi'den 23 Nisan'da "Çocuk Evlilik" Tepkisi: "Bebeği Elinden Alınıp Başına Duvak Takılan Çocukların Hesabını Biz Soracağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2002-2021 yılları arasında 18 yaş altı 731 bin 16 kız çocuğunun evlendirildiğini belirtirken, "Aile onayı ile evlendirilen, yaşı büyültülerek evlendirilen kız çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun mu?" sorusunu yöneltti. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana evlendirilen kız çocuklarının sayısının 1 milyona yaklaştığını vurgulayan İlgezdi, "Kimse bize gelişmiş Türkiye'den bahsetmesin. Bebeği elinden alınıp başına duvak takılan çocukların hesabını biz soracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2002-2021 yılları arasındaki çocuk evlilik verilerini açıkladı.

İlgezdi, TÜİK'in "azaldı" olarak açıkladığı resmi kız çocuk evliliklerine dikkat çekerken, rakamları "tozpembe" olarak nitelendirdi. İlgezdi, "TÜİK'in resmi verilerine göre AKP iktidarı boyunca 730 bin kız çocuğu evlendirilmiş. Gerçek rakamları gizleseler dahi şu anki haliyle bile tablo korkunç boyutta. Şu bir gerçek ki erken yaşta evlendirilen çocuklar aslında istismar edilen çocuklardır. Unutulmasın ki çocuk yalnızca çocuktur" dedi.

TÜİK'in her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi "İstatistiklerle Çocuk" çalışması yaptığını belirten İlgezdi, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

"AİLE ONAYI İLE EVLENDİRİLEN KIZ ÇOCUKLARI SAYISI 731 BİN 16'DIR: AKP iktidarını kapsayan 2002- 2021 yılları arasında devletin resmi kurumu olan TÜİK'in açıkladığı verilere göre 16 ve 17 yaşında olup aile onayı ile evlendirilen kız çocukları sayısı 731 bin 16'dır. 16 ve 17 yaşında olup aile onayı ile evlendirilen erkek çocuklarının sayısı ise 34 bin 795. Yani aile onayı ile evlendirilen kız çocuklarının sayısı, erkek çocuklarının sayısının tam 21 katı. Üstelik bu resmi rakamlara, yaşı büyültülerek evlendirilen kız çocuklarımız ise dahil edilmiyor. Devlet bu rakamı özellikle gizliyor. TÜİK her ne kadar çocuk evlenme rakamları düştü dese de tozpembe bir tablo çizmeye çalışsa da rakamlar ortada. TÜİK'in eksik rakam ve verileri dahi gerçekleri saklamaya yetmedi. 2022 yılında dahi evlendirilen kız çocuklarından bahsediyorsak, kız çocuklarının evlenmesi için aile onayından bahsediyorsak rakamlar azalmış, çoğalmış ne önemi var?

BU ÜLKE NASIL GELİŞMİŞ ÜLKELER ARASINDA YER ALACAK: Bir toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren bazı ölçütler vardır. Örneğin kişi başına düşen milli gelir, okur-yazar oranı, okullaşma oranları, kişi başına düşen doktor sayısı, kişi başına düşen gazete, dergi ve kitap okuma oranı, anne-bebek ölüm oranları, ölüm sebepleri gibi… Bunların içinde en önemli ölçütlerden biri de çocukların evlendirilme yaşları ve oranlarıdır. Çocuğun eğitimi, nasıl bir çocukluk yaşadığı, sağlıklı yaşam hakları konuşulmuyor. Aksine yaşı tutmayan çocuğa aileden evlenme izni konuşuluyorsa bu ülke nasıl gelişmiş ülkeler arasında yer alacak?

KIZ ÇOCUKLARIMIZIN DA 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN MU: TÜİK verilerini bardağın dolu tarafından görüp yorumlayan iktidara soruyorum. Aile onayı ile evlendirilen, yaşı büyültülerek evlendirilen kız çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun mu? Hani iktidarın hedefi dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almaktı? Hani dünya markası olacaktık? AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne 20 yılda 1 milyona yakın kız çocuğu evlendirilmiş! Oyuncak bebeği elinden alınmış, hikaye kitabı elinden alınmış, kağıdı kalemi, oynadığı sek seki yok sayılmış, başına duvak takılmış. Kimse bize gelişmiş Türkiye'den bahsetmesin. Bebeği elinden alınıp başına duvak takılan çocukların hesabını biz soracağız."