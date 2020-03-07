CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "29 Ekim 1923'ün 100. yılında 29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ile birlikte yeniden iktidarda olacak." dedi.

Karaca, CHP İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

CHP'nin her zaman zorluklarla mücadele eden bir parti olduğunu belirten Karaca, kendilerine düşen sorumluluğun çok ağır olduğunu kaydetti.

Karaca, CHP'nin Millet İttifakı olarak 2023 yılında iktidara yürüyeceğini ifade ederek, "Tüm anketlerde bu açıkça görülüyor. 29 Ekim 1923'ün 100. yılında 29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ile birlikte yeniden iktidarda olacak. 29 Ekim 2023'ün cumhuriyet balosunun davetiyesinin altında Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet baloları düzenlediği Çankaya Köşkü yazacak. Bundan emin olun." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve partililer katıldı.

"Eğitimli kadınlar gizli şiddet mağdurudur"

Daha sonra Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Siyaset, Hukuk ve Medyada Kadın Algısı ve Hakları" paneline katılan Karaca, eğitimli kadınların şiddet gördüğünü ifade etmekten utanıp, çekindiğinden, bir hukuki yola başvurmayı reddettiğini aktaran Karaca, "Tüm istatistiki veriler göstermiştir ki, eğitimli kadınlar gizli şiddet mağdurudur. Tüm istatistikler gösterir ki, ekonomik özgürlüğü olmayan kırsalda yaşayan kadınlar daha çok şiddet gördüklerini ifade ederek yasal yardım talebinde bulunurlar." dedi.

Panel sonunda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karaca'ya plaket takdim etti.