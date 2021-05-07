CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var

07.05.2021 17:46
CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, sözleşmeye göre şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, sözleşmeye göre şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz Sinovac aşısının teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor. Sağlık bakanı 4,5 milyon doz da Biontech aşısının geldiğini söyledi. Bugüne kadar 24,5 milyon doz aşı uygulandı. Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Milletin, özellikle gençlerin işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezildiğini kaydeden Öztrak, "Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden yaptığımız hesaplamalara göre ülkede gerçek işsiz sayısının, sadece 1 yılda 2 milyon 918 bin kişi arttığı, 10 milyon 219 bin kişi olduğu yalan mı? 15-29 yaş arasında her 3 gençten birinin, taşı sıksa suyunu çıkaracak 5,7 milyon evladımızın ev genci olarak anasının babasının eline baktığı yalan mı?" diye konuştu.

'12 DOLARDAN SATMAYI TAAHHÜT EDİYOR'CHP'li Öztrak, Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştıklarını kaydederek, "Bu belgeye göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sinovac şirketi ve Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bu sözleşmeyi imzalamış. 24 Kasım 2020 tarih ve 2020-991 numaralı sözleşme. Bu sözleşmeye göre yüklenici firma koronavirüs aşısını, Devlet Malzeme Ofisi'ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ediyor" dedi.'ELDE 4,5 MİLYON DOZ AŞI VAR'

Söz verilen aşıların ilk partisinin 31 Aralık 2020'de olmak üzere 1'er ay arayla 20 milyon doz+20 milyon doz+10 milyon doz şeklinde teslim edileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Öztrak, "Böylece 2021 yılı Şubat ayı sonunda toplam 600 milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz aşının teslim edileceği sözleşmede hükme bağlanmış. Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor. Sağlık bakanı da 13 Nisan 2021 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu tarihe kadar 26 milyon doz Sinovac aşısının tedarikinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Sağlık bakanı 12 Nisan'da yaptığı açıklamada ise 4,5 milyon doz da Biontech aşısının ülkemize geldiğini söyledi. Yani toplasanız 29 milyon doz aşı yapar. Yapılan aşılar ortada. Bugüne kadar Türkiye'de 14 milyonu birinci doz, 10 milyonu ikinci doz olmak üzere küsuratları dahil 24,5 milyon doz aşı uygulandı. Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var" diye konuştu.


CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var
CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Biontech, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var - Son Dakika


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