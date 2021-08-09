CHP'li Öztrak Türkiye'nin bu eğitim dönemini kaybetme lüksü yok - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Türkiye'nin bu eğitim dönemini kaybetme lüksü yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin bu eğitim dönemini kaybetme lüksü artık yok. Bu nedenle okullardaki öğretmen ve personelin aşılanmasında sıkıntı varsa ivedilikle giderilmelidir" dedi.

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştitilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bazı illerde orman yangınlarının devam ettiğini, Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının ihaleye sokulmayıp çürümeye terk edildiğini söyledi. Öztrak, 20 yılda yanan orman alanın 10 günde yandığını belirterek, "Şu son tecrübe gösterdi ki, bunların 'yangında ilk kurtarılacaklar' listesinde ormanlarımız yok. Tarlalarımız, bağ ve bahçelerimiz yok. Köylerimiz, evlerimiz yok. Kendi beceriksizlikleri ve kifayetsizlikleri nedeniyle, yangın kontrolden çıktı. Yangının en başında 'envanterimizde yangın söndürme uçağı yok' diyen kifayetsiz Tarım ve Orman Bakanı dün 'Yunanistan'a uçak göndermeyi değerlendiriyoruz' dedi. Beyefendi herhalde milletin aklıyla alay ediyor" dedi.

'OTEL REZERVAYONLARINI İPTAL ETMEYELİM'Öztrak, Muğla 'nın yerli turistin rağbet gösterdiği illerden biri olduğunu söyleyerek, "Yangın nedeniyle otel rezervasyonlarının iptal edildiğini öğreniyoruz. Ne olur, tatil planlarını değiştirmeyelim. Otel rezervasyonlarını iptal etmeyelim. Ormanlık alanlarımızın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İklim değişikliği, ne yazık ki önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından biri olacak. Ranta, taşa, betona ve borca dayalı büyüme modelini değiştireceğiz. Yeşil Mutabakat'a uyum, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na taraf olma konusunda gereken siyasi iradeyi göstereceğiz" diye konuştu.'3-5 MİLYAR EURO BİZ VERELİM AFGANLARI GÖNDERELİM'"Sınırlarımızın hali ortada. Kevgire döndü" diyen Öztrak, şunları kaydetti: "O sınırlardan Afgan erkeklerinden oluşan taburlar ellerinden tek çanta olmadan geçiyor. Akın akın ülkeye istila ediyor. Taliban ele geçirdiği bölgelerde hapishaneleri boşaltıyor. Yarın öbürgün hapishane kaçkınları şehirlerimize dayandığında ne yapacaksınız. Genç Afgan erkekleri kaçıp İstanbul 'a gelecek benim Mehmetçiğim Afganistan Havalimanı'nı savunmak için Kabil 'e gidecek. Uyarıyoruz ülkemizde gayri resmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Yüz binlerce Afgan gelirse bu terazi bu sikleti çekmez. 3-5 milyar euroyu biz verelim milyonlarca Suriyeli, Afganlıyı gönderelim. Bizde ülkemizin demografik yapısını sosyal dengelerini büyük bir tehditten kurtarılmasını sağlayalım. Çocuklarımızın torunlarımızın geleceği kurtulsun."'TÜRKİYE'NİN BU EĞİTİM DÖNEMİNİ KAYBETME RİSKİ YOK'Öztrak, Covid-19 salgınının toplumsal sağlığı tehdit etmeye devam ettiğini vaka sayılarında Türkiye'nin yeniden dünyada ilk 10'a girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerek. Hedefin ancak yarısındayız. Aşısı tamamlananların nüfus oranı ABD'de yüzde 50, bu rakamlar aşılamada geride kaldığımızı ortaya koyuyor. Bir ay sonra okullar açılacak. Mili Eğitim Bakanı istifa etti. Giden bakan neden istifa etti? Neyi yaptı, neyi eksik bıraktı veya neler ona yaptırılmadı da ayrıldı? Gelen bakan hem bunu hem eksikliklerin giderilmesi için neler yapacağını açıklamalıdır. Türkiye'nin bu eğitim dönemini kaybetme lüksü artık yok. Bu nedenle okullardaki öğretmen ve personelin aşılanmasında sıkıntı varsa ivedilikle giderilmelidir. Velilerimiz açıklama bekliyor."