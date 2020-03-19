CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 'Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve... - Son Dakika

CHP'li Öztrak: "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve...

6 saat önce

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor.

CHP'li Öztrak:

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor. Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, dün Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü olduğunu hatırlatarak, "Bu toprakların evlatları bundan 105 yıl önce gönüllerindeki vatan sevgisiyle Çanakkale'de büyük bir zafer kazandı. Ülkemizin temelinde yatan ruh Çanakkale'de emperyalizme boyun eğmeyen birlik ve beraberlik ruhudur. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.


Korona virüsün başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini aktaran Öztrak, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya Kovid-19 virüsünden etkilenen insanların sayısı 191 bine ulaştı. Virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7 bin 800'ü aştı. Türkiye'de de kritik eşik olan yüz vaka sınırını aştık. Ülkemizdeki vaka sayısı dün itibarıyla 191 oldu. Virüsten dolayı iki vatandaşımızı kaybettik. Kaybettiğimiz iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalığın daha hızlı yayılmaması ya da hastaların sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir. Alınan tedbirlerle virüsün Türkiye sınırına girmesini geciktirdik ancak virüs artık Türkiye'de. Başlangıçta iyi götürülen süreçte giderek eksiklikler dikkat çekmeye başlıyor. Türkiye'nin İtalya'ya benzememesi için gerekli tedbirleri ciddiyetle almak ve uygulamak zorundayız. Bunun için ailelere, insanlara, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düşüyor. Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" şeklinde konuştu.


Küresel korona salgınının insanların sadece canını değil, işini ve aşını da tehdit ettiğini söyleyen Öztrak, "Elbette ailelerin canı her şeyden kıymetli ancak insanların yaşama tutulmasını sağlayan işlerini de korumak gerekiyor. Dünya ekonomisi daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıya. Bir yanda küresel üretim değer zincirleri darmadağın olurken, diğer yandan küresel tüketim ve yatırım da düşüyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları sistemi ayakta tutabilmek için para musluklarını sonuna kadar açıyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin korona virüs salgınına kırılgan bir ekonomik yapıda yakalandığını belirten Öztrak, "Kaptanın iyisi fırtınalı sularda belli olur. İyi kaptan hem mürettebatı hem de yolcuları yatıştırıp güven verir. Gemidekilerin psikolojisini fırtınada sağlam tutar, sonra da gemiyi fırtınanın içinden çekip çıkarır. 100 milyar liralık paket dediler. Açıklanan paket bellentinin uzagındaydı


Toplantıda CHP Ekonomi Masası Üyesi ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de CHP Ekonomi Masasının hazırladığı tedbirler çerçevesinde TBMM'ye sunulacak yasa teklifini kamuoyu ile paylaştı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:26 Kaynak: İHA

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