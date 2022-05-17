CHP'li Öztunç, Çeşme'de planlanan Ege Turizm Merkezi Projesi'ni eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç, Çeşme'de planlanan Ege Turizm Merkezi Projesi'ni eleştirdi

17.05.2022 14:37
CHP'li Öztunç, Çeşme'de planlanan Ege Turizm Merkezi Projesi'ni eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "Eğer projeyi devam ettirseniz Gündoğdu'da yüz binlerle meydanı doldurup 'projeye hayır' deriz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "Eğer projeyi devam ettirseniz Gündoğdu'da yüz binlerle meydanı doldurup 'projeye hayır' deriz." ifadelerini kullandı.

Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi ile ilgili, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Çeşme'nin güzelliğini bozacağını düşündükleri projeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Turizm merkezinin parsellenerek ranta teslim edileceğini iddia eden Öztunç, "Çeşme Projesi rant projesidir. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nı doldurduk. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu bir uyarıdır. Eğer projeyi devam ettirseniz Gündoğdu'da yüz binlerle meydanı doldurup 'projeye hayır' deriz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Çeşme'de bunca turizm alanı boşken bu proje yepyeni bir bölgeyi imara açıyor. Ulaşım, meselenin diğer bir ayağı. Çeşme ile İzmir'in tek bir yol bağlantısı var. Daha şimdiden bu yol tıkanıyor. Böylesine büyük bir projenin trafik için bir çözümü de yok. Tasarlanan çalışma kağıt üzerinde veya dünyanın başka bir yerinde güzel olabilir ama Çeşme Projesi İzmir'in kimyasına, aklına, ruhuna aykırıdır." diye konuştu.

Basın açıklamasına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Turizm, Çeşme, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç, Çeşme'de planlanan Ege Turizm Merkezi Projesi'ni eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztunç, Çeşme'de planlanan Ege Turizm Merkezi Projesi'ni eleştirdi - Son Dakika
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