CHP'li Şahin: "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir" - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporunun açıklandığını ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da raporun ana temasını şehir hastanelerinin oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda toplam 42 adet bulgunun yer aldığını ve bunların 28'inin doğrudan şehir hastaneleriyle ilgili olduğunu belirten Şahin, "Buradan da görüleceği üzere şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığının en fazla hatalı işlem yaptığı ve hatalarında da giderek artış görülen kısmıdır." diye konuştu.

Şahin, 2019 yılına ilişkin raporda "şirket" kelimesinin 414 defa geçtiğini dile getirerek, "AKP iktidarı sağlık alanına, hastanelere şirketleri yerleştirmiştir. Şehir hastanelerinin de şirket hastaneleri olduğunun bir tescilidir. Raporda da bu alenen ifade edilmekte ve açık olarak gösterilmektedir." ifadesini kullandı.

Şehir hastaneleri hakkındaki yoğun bulgunun, şehir hastaneleri modelinin ne kadar yanlış olduğunu ve kamunun ne derece zarara uğratıldığını gösterdiğini savunan Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır. Şehir hastaneleri modeli olmasa hem sağlık sistemi daha iyi işleyecek hem de kamu zararı gerçekleşmeyecektir. CHP iktidarında, şehir hastaneleri şirketlere paraları ödenerek kamulaştırılacak ve devlet hastanesi statüsüne getirilecektir." dedi.