CHP'li Şahin: "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir" - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir"

13.10.2020 10:31
CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporunun açıklandığını ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da raporun ana temasını şehir hastanelerinin oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda toplam 42 adet bulgunun yer aldığını ve bunların 28'inin doğrudan şehir hastaneleriyle ilgili olduğunu belirten Şahin, "Buradan da görüleceği üzere şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığının en fazla hatalı işlem yaptığı ve hatalarında da giderek artış görülen kısmıdır." diye konuştu.

Şahin, 2019 yılına ilişkin raporda "şirket" kelimesinin 414 defa geçtiğini dile getirerek, "AKP iktidarı sağlık alanına, hastanelere şirketleri yerleştirmiştir. Şehir hastanelerinin de şirket hastaneleri olduğunun bir tescilidir. Raporda da bu alenen ifade edilmekte ve açık olarak gösterilmektedir." ifadesini kullandı.

Şehir hastaneleri hakkındaki yoğun bulgunun, şehir hastaneleri modelinin ne kadar yanlış olduğunu ve kamunun ne derece zarara uğratıldığını gösterdiğini savunan Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır. Şehir hastaneleri modeli olmasa hem sağlık sistemi daha iyi işleyecek hem de kamu zararı gerçekleşmeyecektir. CHP iktidarında, şehir hastaneleri şirketlere paraları ödenerek kamulaştırılacak ve devlet hastanesi statüsüne getirilecektir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Balıkesir, Vatandaş, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir' - Son Dakika


Son Dakika

Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Taksim'de parfüm satma ısrarı tekme tokatlı kavga çıkarttı Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem         
10:43
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası         
09:58
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası! İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası!         
08:58
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 11:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Şahin: "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei