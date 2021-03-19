ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1 - Son Dakika

ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1

19.03.2021 09:46

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa'nın mezarını ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, köyde kurulan kürsüden konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Namık Kemal'in çağın ötesinde bir düşünür olduğunu ifade etti. Bayrak ve vatan söz konusu olduğunda herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bayrağımız ve vatanımız için hepimiz, canımızı feda edebiliyoruz. O nedenle, milli kurtuluş savaşının ön sözüdür diyoruz. Bedeller ödendi burada, hayatlar gitti onu biliyoruz. 7'den 70'e herkes Çanakkale'ye koşuyorsa, temel nedeni budur. Ama siyasiler gerçeği yeteri kadar kavradılar mı? Yeteri kadar öğrendiler mi? Bunu da hepimizin düşünmesi gerekiyor. Namık Kemal'in mezarını ziyaret ettim. Milli duygularımızı en iyi anlatan vatan şairlerimizden bir tanesidir Namık Kemal. Hiç sorduk mu acaba, Namık Kemal neden her yerden sürüldü? Şimdi ziyaret ediyoruz. Niye ziyaret ediyoruz? Bizi affetsin diye aslında. Onun verdiği mücadelenin etrafında kaç kişi vardı? Kıbrıs'ı, Adalar'ı tutun, neredeyse coğrafyanın her tarafına sürüldü bu insanlar. Neden sürüldü Namık Kemal? ve neden Namık Kemal'i çok seviyoruz? Çünkü çağları aşan düşüncesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü neden seviyoruz? Çağları aşan bir düşünürdü aynı zamanda. Ne diyordu hedef olarak? Çağdaş uygarlığı aşacaksınız diyordu, muasır medeniyeti aşacaksınız diyordu. Koyduğu hedefe bakıyor musunuz? O hedef için neler yapıyoruz acaba? Hepimizin düşünmesi lazım. İşçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin herkesin düşünmesi lazım. Tarihimize sahip çıkalım, tarihin verdiği dersleri asla unutmayalım ama geleceği iyi bilelim ve geleceği iyi çizelim."

'HEPİMİZİN VATANI'

Kılıçdaroğlu, bugün hala eğitim sisteminden şikayet ediliyorsa oturup düşünmek gerektiğini belirterek, "Bizim çocuklarımız denek mi? Her yıl eğitim sistemi değişiyor. Neden? Neden uygarca bir eğitim sistemi getiremiyoruz? Neden 10 milyonu aşkın işsizimiz var, neden? Neden çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor? Hepimizin düşünmesi lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Ne yapacağız? Amaç ne? Herkesin kazandığı, ürettiği, alın teri döktüğü ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Çağdaş, uygar bir Türkiye'yi istiyoruz. Benim çiftçim kazanmasın ama dışarıdaki çiftçi kazansın. Ben Yozgat'ın kokulu mercimeğini bütün dünyaya tanıtmam gerekirken dışarıdan mercimek getiriyorum, neden? Neden nohut getiriyorum? Dışarıdan canlı hayvan getiriyorum, neden? Dışarıdan saman. Hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışarıdan saman getirecek. Mısır getiriyoruz, hayvan yemi getiriyoruz neden? Şunu düşündük mü acaba hiç? Konya'dan daha küçük bir devlet olan Hollanda, yıllık 183 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 18 milyar dolar ihracatı var, daha fazla ithalatı var. Neden? İnsanımız var, toprağımız var, güneşimiz var, denizimiz var, göllerimiz var, suyumuz var, her şey bereketli, gençlerimiz var, taşı sıksa suyunu çıkaracak. Neden bu işsizlik, bu fukaralık? Neden bu tablo, neden bu karamsarlık?"

Kılıçdaroğlu, Bolayır'da vatandaşlara seslendikten sonra Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını ziyaret etti. Burada basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu daha sonra şehit aileleri ve muhtarlara bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Tekirdağ'a hareket etti.

ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1
ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Kemal, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei