CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor

12.05.2022 19:35

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek için partisinin İl Binası'na gitti. Kılıçdaroğlu, parti binası önünde toplanan kalabalık gruba seslendi. Kılıçdaroğlu, "Canan bizimdir, bu ülkeye adalet gelene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Kaftancıoğlu'na 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEĞE GİTTİ

Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"CANAN'IN ARKASINDA KOCA BİR HALK VAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini seslenen kalabalık gruba şunları söyledi: "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun? Bütün acımasızlıkları senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Artık mitingimizin adresi Bursa değil, İstanbul'dur."

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor - Son Dakika
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