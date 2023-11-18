CHP lideri Özel, Hrant Dink'in öldürüldüğü yerden çağrı yaptı: İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin, sokaklara gelin, meydanlara gelin

Yine aynı şeyi söyledi: Gidicidir, kurtuluyoruz! Yahudiler de kurtulacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın cezaevinden tahliyesine ilişkin olarak, "Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin, sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin." ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKTI

Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösteren "Hrant'ın Arkadaşları" adlı bir grup ve sevenleri ile Özgür Özel ve partililer, Şişli'deki Agos Gazetesi önüne geldi. Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in de aralarında olduğu grup, Dink'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.

"HEPİMİZ İNCİNDİK, HEPİMİZ KAHROLDUK"

Daha sonra Agos Gazetesi'ni ziyaret eden Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden neredeyse 17 yıl geçtiğini belirterek, Dink'in katiline sahip çıkıldığını savundu. Özel, "Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular. Hepimiz incindik, hepimiz kahrolduk." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARA GELİN, MEYDANLARA GELİN"

İyi insanları birbirlerine sahip çıkmaya, adaletsizliğe karşı koymaya ve dayanışmaya davet eden Özel, şunları kaydetti: "Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Biz iyi insanların, Dink ailesinin, Hrant Dink'in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Anneleri'nin, 8 Mart'larda İstiklal'e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs'larda Taksim'e çıkarılmayan işçilerin, alın teri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin, işkenceden geçirenlerin, öldürülen kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin, sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz, geleceğiz söz veriyorum."