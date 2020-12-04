CHP MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİNE  24,5 YILA KADAR HAPİS İSTENEN İDDİANAMEDEN DETAYLAR - Son Dakika

CHP MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİNE  24,5 YILA KADAR HAPİS İSTENEN İDDİANAMEDEN DETAYLAR

04.12.2020 15:18
CHP MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİNE  24,5 YILA KADAR HAPİS İSTENEN İDDİANAMEDEN DETAYLAR, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı tarafından CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılmak" ve Tehdit" suçlamalarından 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı tarafından CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılmak" ve Tehdit" suçlamalarından 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlamalarından 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı. İddianamede şüpheli U.K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde  Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli U.K. ile birlikte bir kafede biraraya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

SENİ SİNKAF EDECEĞİM, KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ

İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istediği ancak şüpheli U.K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, Z.Y.'nin şüpheli U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: "Şüpheli U.K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı"Şüpheli U.K.'nin mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

KURTULMAK İÇİN "SENİN DE KIZIN VAR" DİYEREK YALVARDIMağdur kadının şüpheli U.K.'nin elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü bildirildi. Şüpheli U.K.'nin önce kafedeki kanlı koltukları sildiği, mağdur Z.Y.'yi gece 12.00'de kafenin kilitli kapısını açarak dosyada tanık olarak ifadesi alınan arkadaşı V.'nin evine götürdüğü ve kavga ettiklerini anlattığı belirtildi. Mağdur kadının olanları tanık V.'ye anlattığı ve genç kadını Pendik'teki evine bıraktığı anlatılan iddianamede, olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç görüşmeyen genç kadının, korkusundan karakola gitmediği ama daha sonra doktor raporu alarak şikayetçi olduğu bildirilen iddianamede, Adli Tıp raporunda basit yaralanma tespiti yapıldığı da aktarıldı.

İddianamede şüpheli,  tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİNE  24,5 YILA KADAR HAPİS İSTENEN İDDİANAMEDEN DETAYLAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız         
14:17
Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:47:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİNE  24,5 YILA KADAR HAPİS İSTENEN İDDİANAMEDEN DETAYLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei