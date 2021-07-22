CHP milletvekilleri Karadeniz ve Demirtaş, Zonguldak'ta balıkçı barınağını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Su Ürünleri Kooperatifine ziyarette bulundu.

Karadeniz, yaptığı açıklamasında, Hopa'dan başlayarak Samandağı'na kadar balıkçı barınaklarına giderek balıkçıların sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.

Kozlu'nun ardından Ereğli'ye geldiklerini anlatan Karadeniz, "Balıkçılarımızın sorunlarını dinlerken aynı zamanda çözüm önerilerini de alıyoruz. Tüm balıkçı barınaklarına gideceğiz ve rapor hazırlayacağız." dedi.

Milletvekili Demirtaş da Karadeniz bölgesinde en fazla balığın karaya çıktığı limanın Bozhane Limanı olduğunu belirterek, balıkçıların, dalgıçların ve olta balıkçılarının sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Milletvekillerinin ziyaretine, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP İl Başkanı Murat Pulat, İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse de katıldı.