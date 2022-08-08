Burak Erbay: Bilirkişi Keşfinde Mahkeme Heyeti, Beşli Çete'nin Kesmek İstediği Zeytin Ağaçlarına Sığındı - Son Dakika
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Burak Erbay: Bilirkişi Keşfinde Mahkeme Heyeti, Beşli Çete'nin Kesmek İstediği Zeytin Ağaçlarına Sığındı

08.08.2022 17:59
Burak Erbay: Bilirkişi Keşfinde Mahkeme Heyeti, Beşli Çete'nin Kesmek İstediği Zeytin Ağaçlarına Sığındı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Akbelen ormanında yapılan üçüncü bilirkişi keşfine katıldı. Erbay, bilirkişi heyetinin bölgedeki zeytin ağaçlarının gölgesine sığındığını belirterek, “Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete’nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete’nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Akbelen ormanında yapılan üçüncü bilirkişi keşfine katıldı. Erbay, bilirkişi heyetinin bölgedeki zeytin ağaçlarının gölgesine sığındığını belirterek, "Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete'nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete'nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar" dedi.

Muğla'ın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Madene karşı çıkan İkizköylü yurttaşlar ve çevreciler keşif sırasında eylem yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yurttaşlara destek verdi. Erbay, keşif sınasında yaptığı açıklamada, maden şirketinin faaliyet yürüttüğü alını gösterdi ve "Bu Beşli Çete, bu alanı kömür çıkarma gerekçesiyle mahvetmiş durumda. Şimdi bu alanı genişleterek yeni köyleri yok etmek, oraları taşımak istiyorlar. Buna karşı direniş devam ediyor. Biz de şimdi mahkeme keşfi için buradayız" dedi.

Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşli Çete'nin avukatları burada; yöneticileri, mahkeme heyeti burada. Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete'nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete'nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar. Zeytin ağaçlarına bu yüzden ihtiyacımız var. Gölgesine ihtiyacımız var.

Burada büyük bir doğa talanı var. Bu bölge, Bodrum ve Milas bölgesinin temiz su kaynaklarının olduğu bir bölge. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda bu su kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verilecektir. Bodrum ve Milas susuz kalacaktır. Biz, doğamızı talan projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Erbay, Zeytin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burak Erbay: Bilirkişi Keşfinde Mahkeme Heyeti, Beşli Çete'nin Kesmek İstediği Zeytin Ağaçlarına Sığındı - Son Dakika

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