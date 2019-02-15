CHP MYK toplandı
38 dakika önce
Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu
başkanlığındaki MYK
'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı. Bir grup PM üyesinin, partinin Maltepe
ve Şanlıurfa Siverek
adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebiyle genel merkeze dilekçe vereceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:30
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