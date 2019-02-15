Son Dakika Haberleri: CHP MYK toplandı

CHP MYK toplandı

38 dakika önce

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı.

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Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'de belediye meclis üyelikleri listeleri ele alındı. Bir grup PM üyesinin, partinin Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebiyle genel merkeze dilekçe vereceği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:30 

Maltepe, CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi
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