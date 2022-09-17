CHP Myk Üyelerinden Tunç Soyer'i Hedef Alan Erdoğan'a Tepki: Tunç Soyer Yalnız Değildir - Son Dakika
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CHP Myk Üyelerinden Tunç Soyer'i Hedef Alan Erdoğan'a Tepki: Tunç Soyer Yalnız Değildir

17.09.2022 23:00
CHP Myk Üyelerinden Tunç Soyer'i Hedef Alan Erdoğan'a Tepki: Tunç Soyer Yalnız Değildir

CHP MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef alan sözlerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu tehditler Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz ama Erdoğan’a yakışır. Vatanı ateşe atıp İngiliz zırhlısıyla kaçanlara yandaş olmak da Erdoğan’a yakışır. Boşa uğraşma Erdoğan, belediye başkanımızı senin son çırpınışlarına yedirmeyiz” açıklamasını yaptı.

CHP MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu tehditler Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz ama Erdoğan'a yakışır. Vatanı ateşe atıp İngiliz zırhlısıyla kaçanlara yandaş olmak da Erdoğan'a yakışır. Boşa uğraşma Erdoğan, belediye başkanımızı senin son çırpınışlarına yedirmeyiz" açıklamasını yaptı.

Özbekistan ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alarak "Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım… Bu adamın istikameti filan yok. Bu, pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz" dedi.

CHP MYK üyeleri Erdoğan'ın bu sözlerini eleştirdiler ve "Tunç Soyer yalnız değildir" mesajı verdi. Konu ile ilgili CHP MYK üyeleri sosyal medya hesaplarından şu açıklamaları yaptı:

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu tehditler Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz ama Erdoğan'a yakışır. Vatanı ateşe atıp İngiliz zırhlısıyla kaçanlara yandaş olmak da Erdoğan'a yakışır. Boşa uğraşma Erdoğan, belediye başkanımızı senin son çırpınışlarına yedirmeyiz."

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: " 9 Eylül'de İzmir'in yaşadığı coşkulu kutlama Erdoğan'ın kabusu oldu. Birlik ve beraberlik görüntüleri verilen kutlama için hedef haline getirilen Tunç Soyer Başkanımıza yargı eliyle saldırmanıza ne biz ne de halkımız izin vermez!"

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "AKP Genel Başkanı Erdoğan yine tehditlere başladı. Şimdi de İzmir BB Başkanımız Tunç Soyer'i ve Merdan Yanardağ'ı tehdit ediyor. Belediye Başkanımızın Kurtuluş mücadelesine hainlik yapanlara karşı sözü hepimizin sözüdür. Tehditlerden korkmuyoruz."

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Bizler Sevr'i imzalayanların, İngiliz zırhlısıyla kaçanların değil; emperyalistlere karşı bu toprakları ve onurlu varlığımızı savunanların, Büyük Atatürk'ün çocuklarıyız. Tunç Soyer yalnız değildir."

CHP Grup Bakanvekili Özgür Özel: "AKP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı tehdit etmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün değil onu idam etmek isteyen Vahdettin'in yanında saf tutmuş. Kendisine yakışan da budur!"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Myk Üyelerinden Tunç Soyer'i Hedef Alan Erdoğan'a Tepki: Tunç Soyer Yalnız Değildir - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Myk Üyelerinden Tunç Soyer'i Hedef Alan Erdoğan'a Tepki: Tunç Soyer Yalnız Değildir - Son Dakika
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