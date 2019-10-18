Toplantıdan genel görüntüler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması

CHP'nin Karadeniz Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı:

"Vatandaşlarımızın yarısı bizim belediye başkanlarımızdan hizmet alıyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşlarımızın yarısı bizim belediye başkanlarımızdan hizmet alıyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk." dedi.

Samsun'da, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'nın katılımıyla Atakum Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, Karadeniz Bölge Toplantısı düzenlendi.

Salıcı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin son bir yılda 3 önemli seçim geçirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın yarısı bizim belediye başkanlarımızdan hizmet alıyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Belediye başkanlarımızın halkçı belediyeciliği, sosyal demokrat belediyeciliği vatandaşa götürdüğü hizmetle, gösterdiği ilgiyle, alakayla, onun hayatını kolaylaştıran işlerle vatandaşımızla partimizin hizmetlerini bir araya getiren bir köprü vazifesi kurması gerekiyor. Bu konuda 31 Mart'tan bu yana başkanlarımızın yapmış olduğu çok yüz ağartıcı işler var." ifadesini kullandı.

-"Bu başarı kendiliğinden gelmedi"

CHP'nin iktidar yolunda son dönemde önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Torun da yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Başarılı olduk. Bu başarı kendiliğinden gelmedi. Ama işimiz bitmedi iktidar olana kadar mücadelemiz devam edecek. Belki ilk basamağı geçtik ama önümüzde bir o kadar daha önemli bir basamak var." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı devam ettiği sırada Türkiye'nin, Amerika'dan gelen heyetle uzun süren bir toplantının ardından anlaştığını kaydeden Torun, şunları söyledi:

"Dün akşam 3,5-4 saat yapılan görüşmelerin sonucunda bir ateşkes süreci oluştu. Sonuçlarının ne olacağını oradaki görüşmelerin detaylarıyla ilgili fazla bir bilgimiz yok ama biz aslında Suriye ile ilgili görüşlerimizi baştan beri anlattık. Bugün ülkeyi yönetenlere bu süreçte neler yapılması gerektiğini ifade ettik. Ama maalesef hiçbir şekilde kayda alınmadığı için buralara geldik. Bugün ne söylediysek hepsi gerçekleşmiş oldu."

Tarım, sanayi ve işsizlik konusunda eleştirilerde bulunan Torun, "Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuzluğu her yerde yaşamak mümkün. Ama bunu değiştirmek de mümkün değerli arkadaşlar. Bunun değiştirecek olan iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buna önce kendimiz inanacağız sonra da vatandaşımızı ikna edeceğiz." dedi.

Toplantıya CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ile Neslihan Hancıoğlu ile partinin Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya ve Çorum il başkanları da katıldı.