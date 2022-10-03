Gamze Akkuş İlgezdi: Engelli Evde Bakım Destekleri Mevzuata Aykırı Olarak Özel Bankalara Yatırılmış, Karşılığında Promosyon Alınmış

CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sayıştay raporuna atıfla, "Engelli evde bakım destek yardımlarını Kayseri ve Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, mevzuata aykırı olarak özel bankalara yatırmıştır. Bunun karşılığında bankalardan promosyon alan ve trafik cezası ödeyen il müdürlükleri, hak sahiplerinin geç ödeme almasına neden oldu" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu'nda yer alan tespitlerle yazılı açıklama yaptı. İlgezdi, Kayseri ve Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin engelli evde bakım ödemelerinin geç yatırılması pahasına bankalardan promosyon aldıklarının Sayıştay raporu ile sabit olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

"Kayseri İl Müdürlüğü'ne 2012 yılından 2021 yılına kadar toplam 1 milyon 788 bin 876 lira 78 kuruş tutarında, Bartın İl Müdürlüğü'ne ise 2018 yılından 2020 yılına kadar toplam 390 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılmıştır.

"2-3 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN HAK SAHİBİ ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEMELERİ, 11 GÜNDE ÖDENMİŞTİR"

2-3 gün içinde ödenmesi gereken hak sahibi engelli evde bakım ödemeleri, 11 günde ödenmiştir. Zaten zor şartlar altında geçinmeye çalışan engellilerimiz ve onlara bakan ihtiyaç sahipleri için asgari ücretin yarısından az bir bedeli bile promosyon alma uğruna geç yatırtan gözü dönmüş yöneticilerden halen hesap sorulmadı.

İki il müdürlüğünün trafik cezalarından idari para cezalarına, müdür odalarının tefrişinden bakım onarıma; konaklama, ulaşım, yemek bedellerine birçok usulsüz ödemenin promosyon paralarından yapıldığının Sayıştay tarafından tespit edilmesi sonrasında hiçbir bir işlem yapılmamıştır. Hatta Kayseri İl Müdürlüğü, idarenin mevzuata aykırı uyarısına rağmen ilerleyen süreçte de promosyon geliri elde edilmeye devam edilmiştir."

"BİR VAKFIN SPOR SALONU YAPILMASI ŞARTIYLA YAPTIĞI BAĞIŞ GENEL BÜTÇEYE AKTARILMIŞ"

Promosyon dışında da birçok usulsüzlüğün yaşandığını kaydeden Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, "Bir vakfın çocuk destek merkezinin spor salonu ihtiyacının giderilmesi şartıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yaptığı 100 bin liralık şartlı bağışa rağmen tesis yapılmamış ve saymanlık bu meblağı genel bütçeye aktarmıştır. Bu nedenle şartlı bağış yapan vakıf, bağışın şartı dışında amaçlarla kullanıldığı için iadesini talep etmiştir. Bu nedenle hem çocuk destek merkezindeki çocuklarımız spor salonsuz kalmış hem de harcanan 100 bin lira için vakıf alacaklı konuma geçmiştir" dedi.