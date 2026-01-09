CHP: Şiddete ve Dış Müdahaleye Hayır! - Son Dakika
Politika

CHP: Şiddete ve Dış Müdahaleye Hayır!

CHP: Şiddete ve Dış Müdahaleye Hayır!
09.01.2026 17:59
Zeynel Emre, İran'daki gösterilere karşı şiddet ve dış müdahaleyi reddettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İran'daki ekonomik koşullara karşı gerçekleştirilen gösterilere ilişkin, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir; biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız, dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı" dedi.

CHP'li Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, Türkiye'de vatandaşlara belli aralıklarla, 'Kendisini savcı, hakim, polis vesaire olarak tanıtan kimselere inanmayın' şeklinde SMS atıldığını ve dünyada bunun örneğinin olmadığını belirterek, "Niye vatandaşa bu tip bir olayla ilgili mesaj atma ihtiyacı hissediliyor. İnanılır gibi değil; bu ülkedeki profesöründen memuruna, öğrencisinden yaşlısına, emeklisine kadar yüz binlerce insan dolandırılıyor. ve işin ilginç tarafı arayan kimseler, aradığı kişinin ünvanını, T.C. kimlik numarasını, eşinin adını, annesinin kızlık soyadını, iletişim bilgilerini, hangi bankada parası olduğunu, miktarını söylüyor. Tabii bu, iktidar 85 milyonun verisini çaldırdığı için oluyor. Biliyorsunuz; Ulaştırma Bakanı bunu itiraf etmişti. Bu veriler kimlerde, hangi örgütlerin elinde bilmiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE DENKLEMİN DIŞINDA KALMAMALI'

Emre, 3 gün önce Şam-Tel Aviv hattında ABD öncülüğünde yeni bir diplomasi trafiği oluşturulduğunu ve bir mekanizma kurulduğunu belirterek, "Bir anlaşmadan bahsediliyor. Üçüncü bir ülkede ortak iletişim hücresi kurulmasından bahsediliyor. İsrail'in bölgede işgal ettiği yerlerin, İsrail'de kalması gibi bir durum söz konusu. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin masanın, denklemin dışında kalmaması lazım. İçeride de bizim iç barışımızı etkileyebilecek gelişmelere karşı oldukça hassas olduğumuzu ifade edelim. Biz orada özellikle kimlik temelli şiddetin büyürse bunun bölge açısından istikrarsızlık, daha fazla göç baskısı ve Türkiye içinde daha fazla güvenlik endişesi ortaya çıkabileceği açıktır" diye konuştu.

'REDDEDİYORUZ'

İran'daki ekonomik koşullara karşı gerçekleştirilen gösterilere de değinen Emre, İran kaynaklı güvenlik, göç, bölgesel denge ile enerji ve hayat pahalılığı risklerinin ortaya çıkabileceğini belirterek, "CHP olarak tüm bu meselelerde çizgimiz nettir; biz sivil gösterilere karşı şiddetin karşısındayız, dış müdahalenin karşısındayız. Diplomasi, her zaman gerilimi düşüren bir tonda olmalı. Mezhep ve kimlik üzerinden yapılacak olası her türlü kışkırtmalara karşı dili reddediyoruz. Bunun karşısında dururuz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP: Şiddete ve Dış Müdahaleye Hayır!

CHP: Şiddete ve Dış Müdahaleye Hayır!
