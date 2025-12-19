CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde \'kızıma küfür ettiler\' diye bağıran kişi gözaltına alındı
19.12.2025 16:29  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde \'kızıma küfür ettiler\' diye bağıran kişi gözaltına alındı
Haber Videosu

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde öğle saatlerinde yaşanan olayda, aracıyla ilçe binasının önüne gelen bir kişi "kızıma küfür ettiler" diyerek ortalığı birbirine kattı. Trafiğin aksamasına neden olan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde öğle saatlerinde yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Daha önce de ilçe binasına taşlı saldırı düzenlediği öğrenilen bir kişi, bu kez trafiği keserek "kızıma küfür edildi" iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.

Olay, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. Aracıyla ilçe binasının önüne gelen S.A., cadde ortasında durarak çevreye bağırmaya başladı.

TRAFİKTE KAOS YAŞANDI

Trafiğin durması üzerine bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aracına yeniden binen S.A., bu kez ilçe başkanlığının bulunduğu pasajın girişine yönelerek kaldırıma çıktı. Araç, çevredeki iş yerlerine ait saksı, tabela ve ürünlere çarptı.

"HANGİ BABA KIZINA KÜFREDİLMESİNİ KABUL EDER ?"

Araçtan tekrar inen şüpheli, "Ben babayım. Hangi baba kızına küfür edilmesini kabul edebilir?" diyerek bağırmaya devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE TAŞLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Polis ekipleri, şüphelinin S.A. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.A.'nın şubat ayında da CHP Şile İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

GÖZ ALTINA ALINDI

S. A. yaşananların ardından gözaltına alındı.

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KIZI BAŞ ÖRTÜLÜMÜYDÜ ACABA ONU İÇİN KÜFÜR ETMİŞ OLABİLİRLER SONUÇTA CHP Lİ BENC MÜMKÜNDÜR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner’den Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı Gram altın 6 bin TL sınırını aştı
Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci: AK Parti’den teklif geldi fakat... Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci: AK Parti'den teklif geldi fakat...
Oktay Saral’dan Sabancı Üniversitesi’ne “cuma namazı“ tepkisi Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne "cuma namazı" tepkisi
ABD’de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti
Tahliye vaadiyle vurgun iddiası Dava açıldı Tahliye vaadiyle vurgun iddiası! Dava açıldı
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın Menüsü kadar fiyatı da olay Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay
Gain Medya operasyonunda 3 kişi için tutuklama talebi Gain Medya operasyonunda 3 kişi için tutuklama talebi
Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna’yı NATO’da istemiyor NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor
Tarihin ’ilk tuvaleti’ Afyonkarahisar’da keşfedildi Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi
PFDK’den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure’ye 2 maç ceza PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

17:06
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
17:02
Tayvan’da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
16:29
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
16:16
Meclis’te ’’Çocuk’’ kavgası Tanal’ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
Meclis'te ''Çocuk'' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
15:52
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
15:49
İzmit’te kırsal alana İHA düştü Jandarma ekipleri inceleme başlattı
İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı
15:38
TRT canlı yayınında bir kadın ’’Yeter’’ diye bağırıp ceketini yırttı
TRT canlı yayınında bir kadın ''Yeter'' diye bağırıp ceketini yırttı
15:23
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
15:10
ASELSAN’dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat
15:09
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı
14:56
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyeti var“ deyip asgari ücret için rakam verdi
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
14:24
Babası, Leyla Zana’ya “kızım“ dedi mi Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
13:29
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 17:47:49. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.