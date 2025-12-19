CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde \'kızıma küfür ettiler\' diye bağıran kişi gözaltına alındı

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde öğle saatlerinde yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Daha önce de ilçe binasına taşlı saldırı düzenlediği öğrenilen bir kişi, bu kez trafiği keserek "kızıma küfür edildi" iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.

Olay, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. Aracıyla ilçe binasının önüne gelen S.A., cadde ortasında durarak çevreye bağırmaya başladı.

TRAFİKTE KAOS YAŞANDI

Trafiğin durması üzerine bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aracına yeniden binen S.A., bu kez ilçe başkanlığının bulunduğu pasajın girişine yönelerek kaldırıma çıktı. Araç, çevredeki iş yerlerine ait saksı, tabela ve ürünlere çarptı.

"HANGİ BABA KIZINA KÜFREDİLMESİNİ KABUL EDER ?"

Araçtan tekrar inen şüpheli, "Ben babayım. Hangi baba kızına küfür edilmesini kabul edebilir?" diyerek bağırmaya devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE TAŞLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Polis ekipleri, şüphelinin S.A. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.A.'nın şubat ayında da CHP Şile İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

GÖZ ALTINA ALINDI

S. A. yaşananların ardından gözaltına alındı.