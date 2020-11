CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar dedik duymadılar. Şimdi, dünya faiz indirirken, bunlar faizleri katmerli artırıyor. Bu faizle sadece sıcak para baronları paradan, para kazanır. Bu faizle yatırım, üretim, ihracat yapılamaz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin derin bir devlet krizini, yakıcı bir ekonomik krizle birlikte yaşadığını savundu.

Koskoca ülkenin bir büyük buhranın içinde, yönetilemediğini ve savrulduğunu ileri süren Öztrak, "Binlerce yıllık devlet geleneklerimiz, 142 yıllık anayasal düzenimiz, 74 yıllık çok partili demokrasimiz, tek adam parti devleti tarafından yerle bir ediliyor." dedi.

Bu topraklarda bu kadar yozlaşmanın daha önce hiç yaşanmadığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Siyasette rekabet olur. Siyasette polemik olur. Yeri gelir siyasette sert tartışmalar da olur. Ama bir hukuk devletinde, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen bir mafya bozuntusu, değil ana muhalefet partisi liderini, herhangi bir siyasi parti liderini tehdit etmeye cüret edemez. Ederse, siyaset kurumu tepkisini topyekun göstermek zorundadır. Fakat tam tersi oluyor. Sarayın ortağı, eşkıyaya 'yol arkadaşım' diyerek sahip çıkıyor. Anayasal düzenimize mafya çomağı sokuyor. Yaşadığımız bu süreç, geçtiğimiz günlerde eski polis şeflerinin mafya liderine geçmiş olsun ziyaretinde çektirdikleri ve basına servis ettikleri fotoğrafların, yeni bir Susurluk projesinin habercisi olabileceğini düşündürüyor."

"Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." sözünü hatırlatan Öztrak, "Koalisyonun küçük ortağı, mafyaya sahip çıkıyor. Koalisyonun büyük ortağının ne diyeceğini millet merakla bekliyor. AK Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan, atanmış İçişleri Bakanı nerede? Adalet Bakanı nerede? Sinmiş." dedi.

"Savcı ortada yok

Anayasal düzene karşı işlenen bu saldırı nedeniyle "resen harekete geçmesi gereken savcıların" da ortada olmadığını ifade eden Faik Öztrak, savcılığın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusu üzerine soruşturma başlattığını bildirdi. Soruşturmanın başlatıldığını ise AK Parti Grup Başkanvekilinden öğrendiklerini aktaran Öztrak, "Güler misin, ağlar mısın? Devleti düşürdükleri duruma bir bakar mısınız." ifadesini kullandı.

Ülkede tuzun koktuğunu belirten Öztrak, bu durumun iktidar mensuplarından bazılarını bile rahatsız etmeye başladığını savundu. Yüksek İstişare Kurulunun bir üyesinin, "Bize topyekun tövbe-i nasuh lazım" dediğini belirten Öztrak, "Yani yapılan hatalardan vazgeçelim, halis bir tövbede bulunalım diyor. Dün ekranlara çıkan bir diğer Yüksek İstişare Kurulu üyesi de, 'Ben, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı, adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz. Ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum, yakın gelecekte onlar zarar görür.' diyor. Bunlar ne biçim iktidar." değerlendirmesinde bulundu.

Adaletten sorumlu Bakanın aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatan Öztrak, Bakanın bu yapılan yanlışları Hakimler ve Savcılar Kurulunda gündeme getirebileceğini söyledi. Öztrak, "Ortağı, mafya bozuntularıyla siyaseti, milli iradeyi vesayet altına almaya teşebbüs ederken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda sessizce oturan AK Parti Genel Başkanı nasıl adaletten yana oluyor? Sevsinler sizin adalet anlayışınızı." görüşünü paylaştı.

Ekonomiyi değerlendirdi

"Atlantik ötesinden esen yeni rüzgarlar ve faiz baronlarının talepleri" arasına sıkışan iktidarın, uluslararası sermayeye "gel gel" yapmaya çalıştığını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Sarayın hoparlöründen, 'demokrasi, ekonomi ve hukukta reform' avazeleri yükseliyor ama türküyü değiştiren saray, oynadığı oyunu değiştirmiyor. Milli iradeye saldırmaya cüret eden mafya bozuntusunu ve ona sahip çıkan ortağını sessiz sessiz seyrediyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Elin insanı, 'Sen ana muhalefetin üstüne mafyayı salan bir hükümetsin, ne reformundan söz ediyorsun?' demeyecek mi? Böyle mi güveni sağlayacaksınız? İki gün önce Erdoğan, TOBB'un Ekonomi Şurası'nda 'Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeliyiz' dedi mi? Dedi. Dün TCMB, politika faizini 475 baz puan artırıp yüzde 15'e yükseltti. Bugün de çıkmış, 'Bunu acı reçete kapsamında yaptıklarını' söylüyor. Yaptıkları faiz artışı, son 5 yılda gerçekleştirdikleri en yüksek ikinci faiz artışı. Peki, yüzde 15'lik politika faizi nerelerde var? Sierra Leone, Güney Sudan, Angola, Gana... Faizde aynı ligde bulunduğumuz ülkeler bunlar. Bu arada dün Filipinler politika faizini yüzde 2,25'den yüzde 2'ye, Endonezya da yüzde 4'ten yüzde 3,75'e indirdi. Herkes faiz indirirken, sen faizleri 475 baz puan artır. Madem sonunda sıcak para baronlarının sözlerini dinleyip faizi tıpış tıpış artıracaktınız bu kadar doları ve adamı neden yiyip, bitirdiniz?"

"Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar dedik duymadılar"

İş bilen, liyakat sahibi bir yönetimin bunu yapmayacağını belirten Öztrak, kendilerinin iktidarı çok kez uyardığını söyledi.

Yapılması gerekenleri madde madde söylediklerini ancak iktidarın dinlemediğini vurgulayan Öztrak, "Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar dedik duymadılar. Şimdi, dünya faiz indirirken, bunlar faizleri katmerli artırıyor. Bu faizle sadece sıcak para baronları paradan, para kazanır. Bu faizle yatırım, üretim, ihracat yapılamaz." dedi.

Hükümetin Kovid-19'un pik yapması nedeniyle ekonomide yeniden kapanma önlemlerini açıkladığını hatırlatan Öztrak, bu durumun çalışan kesimi ve vatandaşı daha da olumsuz etkileyeceğini anlattı.

Uluslararası Finans Enstitüsünün, küresel borçlanma raporuna göre Türkiye'de ailelerin, şirketlerin, devletin ve bankaların toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 168'e ulaştığını aktaran Faik Öztrak, "Millet bu faizlerle bu borcu nasıl çevirecek. Peki, bu yüksek faiz en çok kime yarayacak? Bu faizle sıcak para baronları ve Londra'daki bir avuç tefeci bayram edecek. ABD'den Avrupa'dan sıfır faizle borçlanıp yüzde 15 faizle bize verip, taş atıp elleri yorulmadan, milletin alın terine çöküp, abat olacaklar." diye konuştu.

"Kendileri hiçbir şeyden tasarruf etmeyecek, debdebe içinde yaşamaya devam edecek ama millet acı ilaç içecek." diyen Öztrak, iktidarın milleti unuttuğunu, sesini duymadığını söyledi.

"Markette 5 litrelik yağ 70 liraya dayandı"

Başka ülkelerin de salgınla mücadele için sosyal hareketliliği kısıtlayacak pek çok tedbiri aldığını ancak bunun arkasına vatandaşını koruyacak tedbirleri de koyduğunu bildiren Öztrak, "Esnafını destekliyor, emekçisini destekliyor, iş insanını destekliyor. Sarayın destek diye bildiği, faiziyle borç vermek, faiziyle borcu ertelemek. Ama dediğim gibi. Şimdi orada da deniz bitti. Haydi, bizi dinlemediniz bari akrabanız olan ATO Başkanı'nın sözlerini dinleyin. Esnafa ve işletmelere kira yardımında bulunun. İlk dalgada esnafa dağıttığınız kredilerin ödeme günü bugün geldi. Bunları iki yıl faizsiz, erteleyin. Esnafın elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödeyin." diye konuştu.

Çiftçinin de zor durumda olduğunu ifade eden Öztrak, çiftçinin tarım kredi ve banka borçlarının yapılandırılması için çok sayıda kanun teklifi verdiklerini belirterek hükümetten bunları değerlendirmesini istedi.

Emeğinin karşılığını alamayan çiftçi üretemedikçe mutfaktaki yangının da büyüdüğüne işaret eden Öztrak, "TÜİK makyajıyla gizlense de ayçiçeği yağının fiyatı sene başından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Markette 5 litrelik yağ 70 liraya dayandı. Bu bereketli topraklarda üreteceğimize ithal ediyoruz. 2003'ten bu yana, yağlık ayçiçeği ithalatı için 5,5 milyar dolar ödemişiz. Yani kendi çiftçimizi üretemez hale getiren saray hükümeti, 17 yılda 5,5 milyar doları almış, götürmüş elin çiftçisinin cebine koymuş." değerlendirmesini yaptı.

Aynı durumun buğdayda da yaşandığına dikkati çeken Öztrak, Türkiye'nin son 17 yılda buğday ithalatına 18 milyar dolar ödediğini ancak buna rağmen un ve ekmek fiyatlarının arttıkça arttığını söyledi. Öztrak, "Bu hale düşürdüğünüz millet mi kemer sıkacak? Çok açık söylüyorum, mazlumun ahı indirir şahı. Millet yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta da sizleri evlerinize gönderecek." görüşünü paylaştı.

Soruları yanıtladı

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklulukları ile ilgili bir televizyon kanalında söylediği sözleri sorulan Öztrak, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Arınç'ın bu açıklamaları saraydan icazet almadan, Erdoğan'la konuşmadan, onayını almadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar Sayın Arınç'ın geçmişte yaptığı açıklamalar gibi toplumun gazını almak için tuluat değilse bu şunu gösteriyor, artık Cumhur İttifakı'nın içinde vekalet savaşları başlamıştır. Gerçekten, damat Albayrak görevden ayrılırken 'At izi, it izine karıştı. Allah hepimize kolaylık versin.' demişti, gerçekten kimin ne dediği belli değil. MHP'liler bir taraftan bir şeyler söylüyorlar bu konuyla ilgili, öbür taraftan Melih Gökçek çıkıyor konuşuyor. Diğer taraflardan saray tarafından başka mesajlar geliyor. Gerçekten at izi it izine karıştı. Kimin ne söylediğini anlamak mümkün değil. Allah encamlarını hayreylesin."

"MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, CHP'nin Alaattin Çakıcı'yla ilgili eleştirilerine, 'Asıl rezillik Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır.' dedi. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuz nedir?" şeklindeki soru üzerine de CHP Sözcüsü Öztrak, "Asıl rezillik, mafyanın arkasına pısıp siyaset yapmaktır. Bu ülkede daha önce böyle bir şey görülmemiştir." yanıtını verdi.