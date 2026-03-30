CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi

30.03.2026 17:52
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki kararını verdi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI VE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Partisinin MYK toplantısının ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım’ın üyeliğinin askıya alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, şu ifadeleri kullandı: “MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı ve belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    BU CHP NİN YOLSUZLUK YAPAN BAŞKANLARININ ÖYKÜLERİ DİZİ FİLMİNE UYARLANSA REYTİNG REKORU KIRARDI 38 10 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    HANİ BİR DİZİ VARDI KRAL KAYBEDERSE KRALIN SONU HUZUREVİNDE SON BULDU ŞİMDİ YENİ BİR DİZİ YAPILSIN BAŞKAN KAYBEDERSE SONU HÜCREDE SON BULSUN 33 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hani özgür özel belediye başkanlarımıza kumpas kuruyorlar demişti işin vahametini anlamış olmalıki pes etmiş. 27 4 Yanıtla
    220198 220198:
    pes etmis ama bu olay ciktiginda da o manavgattaki baklava kutusundaki paralarda da yaptigi gibi arkasindayiz kumpas bu bilmem kac saatlik kayit var diyordu:) nasilsa kitle musait 0 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Marifetmiş gibi paylaşıyorlar 5 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    KVKK. 2 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
