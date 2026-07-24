CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

24.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçişlerin yankıları sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan 91 milletvekilinin istifası meclis aritmetiğini altüst etti. Sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan CHP, yıllardır elinde bulundurduğu "ana muhalefet partisi" unvanını kaybederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 5. parti statüsüne geriledi.

CHP'den aynı anda 91 milletvekilinin istifa etmesi Başkent'te siyasetin tüm dengelerini yeniden şekillendirdi. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekilinin resmi olarak partiden kopması, CHP'nin meclisteki gücüne tarihi bir darbe vurdu.

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. Yaşanan bu büyük kopuş, siyasi arenadaki en sarsıcı sonucunu CHP'nin Meclis'teki resmi pozisyonunda gösterdi. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi.

CHP ARTIK ANA MUHALEFET PARTİSİ DEĞİL

91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞACAN YENİ TABLO

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277
  • YENİ PARTİ - 91
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - 56
  • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44
  • İYİ PARTİ - 29

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aykut koçak aykut koçak:
    akıl yok ki bunlarda yıllarca yine muhalefet olarak kalacaksınız 2 2 Yanıtla
  • erkeko3475@gmail.com [email protected]:
    aşık mahsuniden al birini vur birine adlı besteyi üstüne alınan herkese armağan ediyorum 1 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    chp de kalarak ayrilamayan diger vekiller ilk secim sonrasi tarihe gömüleceklerdir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bunları eken 1 senede ev araba alıyor Yetiştirenler kazançlarını katlıyor Bunları eken 1 senede ev araba alıyor! Yetiştirenler kazançlarını katlıyor
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet’e akın etti Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
02:21
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:56:18. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.