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Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

03.11.2021 14:13

Bir son dakika haberine göre Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak.

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

İSTANBUL - Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak.

Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan dün Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Ağabeyi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran Aydın'ın polisteki ifade işlemine yarın başlayacağı belirtildi. Aydın'ın ifade işlemi için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak
Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak
Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak
Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak - Son Dakika
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