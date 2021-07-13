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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı - Son Dakika

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı

13.07.2021 11:22

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın'ın dava kapsamında tutuklanmasına hükmetti. Duruşmada savunma yapan Aydın, "Mağdurların zararını giderebilecek hali hazırda bir param yoktur ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi.

Binlerce kişiyi dolandıran ve Brezilya'da teslim olduktan sonra tutuklanan 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2'si firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kimlik tespiti sırasında ortaokul mezunu ve işsiz olduğunu, aylık gelirinin olmadığını söyleyen Mehmet Aydın, sabıkasının olmadığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın, Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın memlekete hoş geldin" demesi üzerine Aydın, "Hoş bulduk, merhabalar" şeklinde cevap verdi.

Aydın savunmasında, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki tüm savunmalarımı tekrar ederim" dedi. Mahkeme başkanının, "Mağdurların zararını giderecek misin?" sorusuna, "Mal varlıkların mağdurların zararını fazlasıyla karışılıyor" dedi. "Yurt dışında ne kadar mal varlığın var?" sorusuna ise, "Uruguay ve Paraguay'da bulunan 12 milyon dolarlık mal varlığıma bu devletlerce el konuldu. Paraguay'da bitcoin üretim tesisim vardı. Uruguay'da bulunan 5 milyon dolarlık mal varlığıma devlet tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı, daha sonra ev hapsine ayrıldı. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim" dedi.

"HALİ HAZIRDA PARAM YOK AMA MAĞDURLARIN ZARARINI GİDERECEĞİM"

Türkiye'deki mal varlıklarına da devlet tarafından el konulduğunu belirten Aydın, "Mağdurların zararını giderecek hali hazırda bir param yoktur ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" diye konuştu. Mahkeme Başkanının, "2 yılın altında ceza alacak olursan cezan 5 yıl süreyle ertelenecek kabul ediyor musun?" sorusuna ise Aydın, "Kabul ediyorum" diye cevap verdi. Mehmet Aydın'a ülkeleri gezerken pasaportları nereden temin ettiği soruldu. Aydın, "Bu gezdiğim ülkeleri hakkımda kırmızı bülten kararı çıkarılmadan önce gezdim. Hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı 2 il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim. ve konsolosluğa teslim oldum" dedi. Türkiye'den yurt dışına kaçarken herhangi bir yerden destek alıp almadığı sorulan Aydın, "Ben kaçmadım. Zaten çok öncesinden yurt dışına çıkmıştım. Çıktığımda hakkımda herhangi bir soruşturma ve yakalama kararı yoktu" diyerek beraatini istedi.

Avukatı Fatih Kuş ise, "Müvekkilimiz hali hazırdaki mal varlığıyla tüm mağdurların zararını giderebilecek durumdadır. Müvekkilimizin mağdurlarla yaptığı sözleşmede sistem kapatıldıktan sonra bu kişilerin yatırdığı paraların 3 ay içerisinde iadesi hususunda taahhüdü bulunmaktadır. Sistem kapatıldıktan sonra 200 kişinin mağduriyetini gidermiş, mal varlığına el konulduğu için diğer mağdurların zararını giderememiştir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçları işlediğine dair somur delillerin bulunduğunu, atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı ve sanığın yurt dışında uzun süre kaçak olarak bulunmasını dikkate alarak, kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Aydın'ın savunması alındığından hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, Aydın'ın bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 14 Eylül'e ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında hazırlanan iddianamede, 'Çiftlik Bank' isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira para toplandığı, paraların bir kısmının ödendiği belirtilmişti. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istenmişti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 48 sanığın yargılaması yapılırken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verilmişti. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın ise yargılanması sürüyor.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 7 Temmuz 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklandı - Son Dakika


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